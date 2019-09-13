Общественники назвали самые опасные переходы у школ

Далеко не все пешеходные переходы рядом со школами Владимирской области безопасны для детей. К такому выводу пришли активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта. В рейд в рамках акции «Дорога в школу» общественники вышли совместно с представителями ГИБДД. Проверки прошли во Владимире, Муроме, Гусь-Хрустальном, Коврове.

Одним из лидеров в антирейтинге оказалась дорога к лицею-интернату № 1 города Владимира. Проверяющие отметили, что она недостаточно освещена. Также активисты считают необходимым привести в порядок расположенный рядом пешеходный переход — только за последние несколько лет в этом месте сбили четырех человек.

Серьезные недостатки обнаружили общественники в Гусь-Хрустальном и Муроме. Так, вблизи средней школы № 7 города Гусь-Хрустального нет знаков, предупреждающих о необходимости снижения скорости. Освещение установлено только с одной стороны, но и этот фонарь развёрнут в другую сторону от дороги. Кроме того, отсутствует знак «Дети», а проход к проезжей части не заасфальтирован. Возле школы № 16 в Муроме общественники отметили отсутствие пешеходных ограждений, занижение бордюрного камня. Рядом со зданием — провал дорожного полотна. Дорога в таком состоянии, по словам местных жителей, уже несколько месяцев.

Перечень выявленных нарушений активисты ОНФ направили в органы местного самоуправления.

— Мы добились положительных результатов по итогам прошлогоднего рейда. Например, пешеходный переход у школы № 19 города Владимира ранее был одним из самых аварийных. В этом году его оборудовали «островком безопасности». Обезопасили переход и у школы № 1 — теперь его можно перейти только по светофору, — рассказал член регионального штаба ОНФ Руслан Зарипов.

Представители ГИБДД, в свою очередь, сообщили, что в ближайшее время составят список дорог к школам, которые нужно оборудовать «лежачими полицейскими». Искусственные неровности на пешеходных переходах создадут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

Количество ДТП с участием детей во Владимирской области увеличилось на 14% по сравнению с прошлым годом. В этом году произошло 190 подобных аварий, пятеро детей погибли, 213 пострадали.

Ранее «Призыв» сообщал, что посередине проезжей части на улице Мира во Владимире установили «островок безопасности». Там он особенно актуален: поблизости находятся городской центр здоровья и школа № 21.

Ольга Ефремова

Фото: primechaniya.ru