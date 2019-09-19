Общественники нашли недостатки в ремонте дорог

Общественники из «Народного контроля» провели рейд по дорогам Владимира, которые в этом году были отремонтированы на федеральные средства. Нашлось немало нарушений. Так, на улице Северной, где на замену асфальта потратили около 8 миллионов рублей, обнаружили скопление воды из-за провала дорожного полотна. При этом решетка ливневой канализации находится буквально в метре. Кроме того, подрядчики не поставили вдоль проезжей части поребрики, теперь машины паркуются на тротуаре.

В ремонт дороги на улице Диктора Левитана вложили свыше 15 миллионов рублей, но и тут выявили недостатки.

Сергей Федяев, руководитель Владимирского отделения общественной организации потребителей «Народный контроль»:

Нет знаков на желтом фоне, которые должны быть. Здесь все висят старые. Ограничение скорости, 20, 40 километров — знаки отсутствуют.

С одной стороны освещение отсутствует. Нет ограждения для пешеходов.

В рамках нацпроекта все должно быть оборудовано в рамках ГОСТа.



Вместе с тем, директор школы № 43 Наталья Латышева считает, что только после нанесения новой краски на «зебру» ходить стало безопаснее. «Лежачие полицейские» заметно снижают скорость движения потока транспорта. Как сообщал «Призыв» ранее, именно искусственные неровности могут стать единственным гарантированным методом для защиты пешеходов.

Ирина Вахромеева, старший воспитатель авиамеханического колледжа

Большой проблемой для нашего отделения — отсутствие пешеходного перехода. Достаточно интенсивное движение.

Наши сотрудники и ребята переходят дорогу именно в этом месте. Мы выезжаем на мероприятия и вынуждены переходить дорогу, где нет перехода.

Нужны знаки и разметка здесь.

Есть проблемы с переходом и на улице Безыменского. Ремонт обошелся бюджету в 16 миллионов рублей. А пешеходам приходится идти прямо по луже, которая образуется аккурат у перехода.

Подрядчики забывают делать уклон и водостоки для борьбы с лужами.

В промзоне на улице Мостостроевской вообще после завершения ремонта на одном участке образовался провал асфальта. Подрядчики делали новую заплатку.

Документы по этим недостаткам общественники направили в мэрию. В ответ получили пояснение, что все работы по магистралям выполнены в соответствии с техзаданием. Подрядчики уже получили свои деньги.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыв»