Обнимашки с собаками устроят в парке «Дружба»

Благотворительная акция «Собака-обнимака» пройдет во Владимире завтра, 29 сентября, в парке «Дружба». На собак самых разных пород можно будет не просто любоваться, но и обниматься с ними. Трогательные моменты поможет запечатлеть профессиональный фотограф. Снимки будут продавать за символическую плату, как и входные билеты. Все вырученные средства пойдут на помощь животным из приютов.

— Свое участие в акции подтвердили владельцы примерно 30 собак, но эта цифра еще может вырасти. Среди участников собаки самых разных пород, возрастов и размеров. Приглашаем всех в парк, равнодушным не останется никто, — заверила организатор акции Наталья Калашникова.

Фотографироваться и просто обнимать пушистых питомцев можно будет с 12 до 14 часов.

Акция «Собака-обнимака» проходит в областном центре не впервые. Идея пришла к нам из столицы и быстро нашла отклик у владимирцев.

Ранее «Призыв» сообщал, что рысей из нелегального вольера выпустили в сибирскую тайгу. Теперь дикие кошки будут жить на территории заказника.

Ольга Ефремова

Фото группы «Благотворительная фотоакция «Собака-обнимака»