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Обнаруженный в Коврове снаряд оказался боевым

Средство поражения уничтожат на полигоне

Обнаруженный на базе металлолома в Коврове снаряд подлежит уничтожению. Это установил военный инженер, прибывший на место ЧП. Т.е. с большей долей вероятности можно сказать, что находка оказалась боевой. Об этом «Призыву» стало известно из собственных источников. Уже сегодня снаряд взорвут на полигоне в деревне Сергейцево.

Как говорят специалисты, радиус поражения подобного средства — от 200 до 700 метров. Фугасно-осколочный снаряд мог предназначаться для танка. Но никогда не был заряжен в ствол боевой машины. При этом официальные источники комментируют инцидент скупо.

Сообщается, что найденный предмет был подвержен сильной коррозии.

Сейчас предмет, похожий на снаряд, передали военным. Опасности для граждан он не представляет, — пояснили «Призыву» в пресс-службе управления МВД по Владимирской области.

Снаряд обнаружил на базе металлолома рабочий накануне днем. Инцидент произошел на улице Свердлова в Коврове. Место ЧП перекрыли. Движение транспорта было приостановлено. Пешеходам ограничен проход. Каким образом снаряд попал в пункт приема лома — еще предстоит установить.

Ранее «Призыв» сообщал, что старинный артиллерийский снаряд нашла жительница Боголюбово, решившая сделать ремонт своего дома. Пушечное ядро находилось прямо под фундаментом.

Полина Тарбеева

Фото Михаила Быкова

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