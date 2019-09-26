Обнаруженный в Коврове снаряд оказался боевым

Обнаруженный на базе металлолома в Коврове снаряд подлежит уничтожению. Это установил военный инженер, прибывший на место ЧП. Т.е. с большей долей вероятности можно сказать, что находка оказалась боевой. Об этом «Призыву» стало известно из собственных источников. Уже сегодня снаряд взорвут на полигоне в деревне Сергейцево.

Как говорят специалисты, радиус поражения подобного средства — от 200 до 700 метров. Фугасно-осколочный снаряд мог предназначаться для танка. Но никогда не был заряжен в ствол боевой машины. При этом официальные источники комментируют инцидент скупо.

Сообщается, что найденный предмет был подвержен сильной коррозии.

— Сейчас предмет, похожий на снаряд, передали военным. Опасности для граждан он не представляет, — пояснили «Призыву» в пресс-службе управления МВД по Владимирской области.

Снаряд обнаружил на базе металлолома рабочий накануне днем. Инцидент произошел на улице Свердлова в Коврове. Место ЧП перекрыли. Движение транспорта было приостановлено. Пешеходам ограничен проход. Каким образом снаряд попал в пункт приема лома — еще предстоит установить.

Ранее «Призыв» сообщал, что старинный артиллерийский снаряд нашла жительница Боголюбово, решившая сделать ремонт своего дома. Пушечное ядро находилось прямо под фундаментом.

Полина Тарбеева

Фото Михаила Быкова