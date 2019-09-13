Обманутые покупатели судятся за миллионы рублей

Шестеро владимирцев требуют наказать человека, из-за которого потеряли миллионы рублей. По словам пострадавших, Александр Брыченков продавал им «кота в мешке». Речь идёт о земельном участке в Боголюбово, который делец умудрился «впихнуть» сразу нескольким покупателям, козыряя связями с чиновниками и обещая оформить землю в собственность. Против мужчины было возбуждено уголовное дело. И вот стороны встретились в суде.

Татьяна Туркова – одна из пострадавших. Шесть лет назад женщина захотела купить земельный участок, чтобы построить дом. В нем она планировала жить с ребёнком-инвалидом. Выгодное предложение Татьяне сделал Александр Брыченков. Он свозил женщину на экскурсию в Боголюбово и предложил купить 40 соток за 300 тысяч рублей. За свои услуги при оформлении земли он взял с женщины сначала 200 тысяч рублей. А ещё через два года, ссылаясь на внезапные препоны, предложил доплатить ещё 60 тысяч.

Татьяна Туркова потеряла 260 тысяч рублей.

Стороны заключили договор, где суммы эти фигурировали, но точного адреса участка не значилось, стояла лишь такая формулировка: село Боголюбово, в районе газового путепровода/отвода Боголюбово/Суромна. По документам исполнитель был обязан предоставить заказчику: кадастровый паспорт участка, свидетельство о регистрации, межевое дело. Но ничего этого он не сделал. Аналогичная ситуация произошла ещё с пятью клиентами. Все они пришли с жалобой в Октябрьский райсуд. У каждого на память о Брыченкове остались лишь расписки о передаче денег. Татьяна Туркова, истец: Он создаёт фиктивные фирмы, прикрывая свою преступную деятельность. Берёт с людей деньги за оформление земель в собственность. Потом некоторые договоры были – взимать деньги по распискам. А потом не выходит на связь и исчезает. Мы обратились в суд, чтобы решить эту проблему, наказать этого человека. Остановить его преступную деятельность. Потому что потерпевших очень много.

Нас 6 человек, мы обратились в полицию и суд. Есть люди, которые обратились просто в гражданские суды. Исполнительные производства открыты, но деньги с него взыскать не могут, потому что он имущество всё своё скрывает. Есть просто люди, которые не знают, куда обращаться. Просто пытаются разобраться с ним сами. Общая сумма ущерба, причиненного шестерым потерпевшим, составляет порядка 2 миллионов рублей. Прокурор озвучил на суде, что подсудимый явился с повинной. Ответчик не отказывается от возмещения ущерба, но предупреждает: денег у него мало. — Я буду возвращать деньги по факту получения своей заработной платы. Как только я буду её получать, я буду возвращать деньги пропорционально всем пострадавшим, — пообещал Брыченков. – Зарплату я начал получать буквально два-три месяца назад. Зарплата крайне низкая.

Судья спросил, на что обвиняемый в мошенничестве потратил средства своих клиентов. Александр Брыченков начал уверять, что заказывал геологическую и топографическую съёмку земельного участка, проводил согласования с рядом организаций, обслуживающих данный участок, и якобы потратил на это около 1 миллиона 200 тысяч рублей. Но предоставить суду, по словам подсудимого, он может лишь смету проведенных работ. Никаких платёжек и кассовых чеков у него нет. — Я занимался проведением административных работ, землеустройством и подготовкой документов юридическим и физическим лицам, их сопровождением. Бухгалтерия велась. Отчётность сдавалась в налоговую инспекцию, — ответил обвиняемый.

Обвиняемый уверяет, что готов платить, но зарплата слишком маленькая.

В ходе судебных разбирательств стало ясно, что пострадавшие были слишком доверчивы. Люди верили на слово руководителю фирмы. Они готовы были ждать годами, когда тот «договорится» с чиновниками. А те в свою очередь, когда началась проверка, дали ясный ответ: продавать данную землю под ИЖС нельзя! Здесь проходит магистральный газопровод. Причём речь идёт об одном и том же участке, который подсудимый пытался продать всем своим заказчикам. Уголовная статья «Мошенничество», по которой обвиняется Александр Брыченков, предусматривает максимальное наказание до 6 лет лишения свободы. Решение суда скоро будет озвучено. Следующее заседание назначено на 20 сентября.