Облздрав готов потратить на диабетиков почти 19 миллионов рублей

Диабетиков, которые подключены к инсулиновым помпам, обещают бесплатно снабдить медоборудованием – инфузионными наборами и резервуарами под инсулин. Пока речь идёт лишь о федеральных льготниках. «Призыв» получил официальный ответ от областного департамента здравоохранения. В ведомстве пояснили, как собираются реализовать распоряжение правительства, опубликованное ещё в конце прошлого года. Согласно новому документу, льготники, больные сахарным диабетом, имеют право получать бесплатные расходники для инсулиновых помп. Сейчас на закупку этого медоборудования людям приходится тратить в месяц от 6 до 8 тысяч рублей.

Департамент здравоохранения не говорит о точных строках, когда планируется централизованная закупка льготных инфузионных наборов и резервуаров для инсулиновых помп, но сообщает, что на эти цели в регионе предусмотрена сумма в 22,4 миллиона рублей, поступившая из федерального бюджета. На данный момент чиновники проводят организационные мероприятия для проведения аукционов в электронной форме на сумму 18,7 миллионов рублей.

Деньги пойдут на закупку оборудования для инсулиновых помп.

-Информация по итогам электронных аукционов будет предоставлена в медицинские организации области, — сообщает пресс-секретарь департамента здравоохранения Андрей Трохин.

Несмотря на то, что с момента публикации распоряжения правительства прошло более 8 месяцев, на территории Владимирской области ещё не определен порядок обеспечения региональных льготников расходными материалами к инсулиновой помпе. Для этого необходимо вносить поправки в законодательство, поясняют в облздраве. Речь идёт о таких документах как постановление правительства РФ от 30.07.1994г. № 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности» и постановление губернатора Владимирской области от 15.02.2012 № 147 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий населения при оказании медицинской помощи и лекарственном обеспечении».

Кто и когда будет заниматься вопросом внесения изменений в законодательство, в департаменте также не сообщают.

Ранее «Призыв» сообщал, что диабетики не могут получить положенное по закону медоборудование. Списки инвалидов-диабетиков, желающих получать бесплатные наборы для помп уже переданы в городские лечебницы.

Татьяна Данилова

Фото: diabetesincontrol.com