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Область запустила свою «горячую линию» по вопросам отопления

Сезон стартовал не без проблем

Отопительный сезон начался во Владимирской области не без проблем. Чтобы их оперативно решить, «Белый дом» опубликовал список телефонных номеров диспетчерских служб и «горячих линий», охватывающих весь регион.

При этом в случае возникновения проблем с отоплением жителям рекомендуют обращаться сначала в свою управляющую организацию и их аварийно-диспетчерские службы, а также ресурсоснабжающие организации, ответственные за предоставление коммунальных услуг. Нужные телефоны можно найти в платежных документах или на сайтах.

«Горячая линия» Государственной жилищной инспекции  — 32-60-13.

Если муниципальные власти и управляющие компании проигнорируют обращение, можно обратиться на «горячую линию» Государственной жилищной инспекции. Она работает по номеру 8 (4922) 32-60-13 с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.30, кроме обеденного перерыва с 12.30 до 13.00.

В нерабочее время, выходные и праздничные дни приём информации осуществляется телефонным автоответчиком с записью входящих звонков. Специалист инспекции свяжется с заявителем и ответит на поставленный вопрос на следующий рабочий день. При этом необходимо указать свою фамилию, имя и отчество, контактный телефон и адрес дома.

Пожаловаться на холодные батарее можно и по телефону «горячей линии» департамента ЖКХ администрации области – 8 (915) 769-48-52. Она работает с 09.00 до 17.30 с понедельника по пятницу.

Ранее «Призыв» сообщал, что в детский сад села Второво Камешковского района до сих пор не пришло обещанное отопление. Дети замерзают в группах: сейчас, по словам родителей, в помещениях около 10 градусов тепла.

Ольга Ефремова

Фото: pressa-nv.ru

 

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