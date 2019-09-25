Область запустила свою «горячую линию» по вопросам отопления

Отопительный сезон начался во Владимирской области не без проблем. Чтобы их оперативно решить, «Белый дом» опубликовал список телефонных номеров диспетчерских служб и «горячих линий», охватывающих весь регион.

При этом в случае возникновения проблем с отоплением жителям рекомендуют обращаться сначала в свою управляющую организацию и их аварийно-диспетчерские службы, а также ресурсоснабжающие организации, ответственные за предоставление коммунальных услуг. Нужные телефоны можно найти в платежных документах или на сайтах.

«Горячая линия» Государственной жилищной инспекции — 32-60-13.

Если муниципальные власти и управляющие компании проигнорируют обращение, можно обратиться на «горячую линию» Государственной жилищной инспекции. Она работает по номеру 8 (4922) 32-60-13 с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.30, кроме обеденного перерыва с 12.30 до 13.00.

В нерабочее время, выходные и праздничные дни приём информации осуществляется телефонным автоответчиком с записью входящих звонков. Специалист инспекции свяжется с заявителем и ответит на поставленный вопрос на следующий рабочий день. При этом необходимо указать свою фамилию, имя и отчество, контактный телефон и адрес дома.

Пожаловаться на холодные батарее можно и по телефону «горячей линии» департамента ЖКХ администрации области – 8 (915) 769-48-52. Она работает с 09.00 до 17.30 с понедельника по пятницу.

Ранее «Призыв» сообщал, что в детский сад села Второво Камешковского района до сих пор не пришло обещанное отопление. Дети замерзают в группах: сейчас, по словам родителей, в помещениях около 10 градусов тепла.

Ольга Ефремова

Фото: pressa-nv.ru