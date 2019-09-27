Обход деревни Бараки запустят через месяц

Во Владимирской области завершается строительство четырехполосной дороги на участке от Вяткино до Ново-Петрово. Трасса длиной 11,6 километра станет отличным дублером узкой дороги в деревне Бараки. Подрядчик уже построил 6 одноуровневых развязок и 1 двухуровневую. Они необходимы для безопасных разворотов и левых поворотов. Все перекрестки, регулируемые и нет, будут закрыты. Это, прежде всего, касается жителей Вяткино, Байгуши, Шепелево. Им придется разворачиваться на новом обходе, на развязке у автозаправки.

Развязкой с мостом в районе поворота на Гусь-Хрустальный водители уже пользуются. Все необходимые знаки и ограждения там уже установлены. На оставшемся же участке обхода эти работы еще ведутся.

На всем протяжении обхода поставят барьерные ограждения для разделения встречных потоков.

Ограничения движения на участке от поворота на Шепелево до заправки останутся до самого торжественного открытия. Расширение дороги уже выполнено. Все потоки транспорта сразу после поворота на Вяткино будут уходить на новый обход. Со стороны Гусь-Хрустального повернуть на Бараки с обхода можно будет, только проехав по разворотной петле.

Самым проблемным участком остается кусок после развязки на Гусь-Хрустальный, где на днях закончили перекладку газопровода. Там самосвалы еще возят песок для подушки под будущую дорогу. Длина участка — всего 200 метров. К концу октября его должны достроить.

Как «Призыв» сообщал ранее, в Судогодском районе ожидается строительство еще одной большой дороги. Около Улыбышево пройдет платный автобан. Проект уже имеется.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»