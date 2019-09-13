Нужную профессию можно получить уже в школьном возрасте

Родители детям плохого не желают. Как правило, они говорят: «Надо прочно «встать на ноги». Что это значит? Это значит, надо овладеть востребованной профессией, нужной людям. Ну, и, конечно, чтобы самому нравилась. Именно такие получают в учебном комбинате № 2. Находится он во Владимире, на улице Большой Нижегородской, 98-А. Его знает не одно поколение владимирцев: комбинат выполняет свою высокую миссию на протяжении почти 35 лет.

МАОУ «ГМУК № 2» обучает старшеклассников по профессиям рабочих и должностям служащих, а также школьников по предмету «Технология».

Что ценно: уже в школьном возрасте ребята могут получить опыт и навыки в конкретном деле. Профессии, предлагаемые школьникам, соответствуют профилю класса, в котором они учатся. Обучение для них — бесплатное. Слушатели других возрастов могут пройти его на коммерческой основе. Вот какими профессиями можно овладеть в учебном комбинате:

Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Лаборант химического анализа

Водитель автомобиля (категория «В»)

Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов

Изготовитель художественных изделий из дерева

Художник росписи по дереву

Секретарь руководителя

Младшая медицинская сестра по уходу за больными

Маникюрша

Парикмахер

Младший воспитатель

Агент коммерческий

Агент рекламный.

Учебный комбинат — мощный современный ресурс инновационного образования. Он построен на кооперации школ Владимира, учебного комбината и учебных заведений профобразования областного центра. Каждая школа, входящая в эту сеть, обеспечивает изучение в полном объеме базовых общеобразовательных и профильных предметов, а профессиональное обучение в рамках выбранного учащимися профиля берёт на себя учебный комбинат. Это дает возможность, объединив образовательные ресурсы нескольких учреждений, помочь старшеклассникам в профессиональном самоопределении.

Кроме углубленного изучения какого-либо предмета старшеклассники могут пройти профессиональные пробы и овладеть определенными видами профессиональной деятельности.

Во время обучения ребята участвуют в различных конкурсах. Это повышает у них положительную мотивацию и самооценку, интерес к получаемой профессии, формирует активную жизненную позицию и способствует развитию творческих способностей. Обучающиеся учебного комбината уже не первый год принимают участие и занимают призовые места в городской выставке «Технического творчества обучающихся», городской и областной выставках «Декоративно-прикладного творчества», в региональной научно-практической конференции «Вектор познания», в региональном этапе всероссийского конкурса «Юные техники и изобретатели», в региональном чемпионате «ЮниорПрофи».

Одним из направлений деятельности Учебного комбината является профессиональная ориентация, целью которой является формирование готовности и способности обучающихся к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования. Умения ориентироваться в мире профессий и профессиональных предпочтений, на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде.

Профориентационная работа в учебном комбинате представляет собой систему взаимосвязанных компонентов урочной и внеурочной деятельности. Урочной потому, что каждая профессия имеет свои специфические возможности в осуществлении профориентации. В рамках организации внеурочной работы речь идет о социально-профессиональной ориентации, т.е. о подготовке молодёжи к выбору профессии и своего места в обществе.

Профориентационная работа направлена не только на конкретный и хороший результат, но пронизана общечеловеческими ценностями и радостью общения с другим человеком.

Ежегодно в учебном комбинате проводятся профориентационные мероприятия, на которых учащиеся имеют возможность попробовать себя в различных профессиях и социальных ролях:

Профориентационный тренинги и игры: «Карьера в России», «Пять профессий», «Знатоки профессий», «Отдел кадров».

Конкурсы: «Лучший по профессии», мультимедийных проектов: «Моя профессия».

Волонтерские проекты «Помоги детям», «Мы в ответе за тех, кого приручили», «Никто не забыт, ничто не забыто!».

Анастасия Луспекаева

Фото из архива МАОУ «ГМУК № 2