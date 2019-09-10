Новый скандал разгорается в Александровской районной больнице

Александровская районная больница рискует оказаться в центре очередного медицинского скандала. Уборщицы и кастелянши готовы написать заявления об увольнении. Людей не устроила зарплата за сентябрь. По словам сотрудников, они недосчитались денег, на которые рассчитывали. Так специалист, занимающаяся выдачей и хранением белья, получит на две тысячи рублей меньше.

— Раньше у меня оклад был 4600, остальное получала за счет стимулирующих выплат. Сейчас сумма почти в два раза меньше. И нам никто не объяснил, почему так произошло. В пятницу дали квиточки, а там такие суммы. Мы задаем вопросы, но ответов нет, — пояснила «Призыву» сотрудница Александровской больницы. — Нам надо разбираться с зарплатами, а пока экономист глаза вниз отпустила и молчит. Получается, зарплата у нас плавающая, а сколько именно — не известно.

По словам сотрудников Александровской районной больницы, они недосчитались от 500 до 4 000 рублей.

Люди планируют побороться за свои деньги. Они уже подготовили письмо на имя губернатора Владимирской области. Если региональные власти их не услышат, будут обращаться к президенту страны. Тем более что федеральные структуры об Александровской больнице наслышаны. Струнино является филиалом медучреждения, и капитальный ремонт местной больницы поручил сделать лично Владимир Путин.

— Мы не знаем, куда нам писать. Нам местные начальники сказали: куда ни жалуйтесь, обращение все равно спустят на места, и мы будем вам отвечать. Получается, круг замкнется, — говорят сотрудники больницы. — Мы понимаем, что увольняться — тоже не вариант. Кто же будет работать? Все уехали, многие перебрались в Москву. Поэтому и на нас такая нагрузка. На фоне всего этого нам сокращают зарплату. Это неправильно.

Сотрудники медучреждения уже встретились с главным врачом больницы. Людям объяснили, что финансовые потери вынужденные. Больница не зарабатывает, а потому денег на уборщиц, кастелянш и кухонных работников нет.

— Главным врачом разъяснены вопросы начисления заработной платы данной категории работников. В настоящее время отсутствует финансовая возможность увеличения заработной платы. Сотрудники Александровской районной больницы ответами удовлетворены, заявлений об увольнении в отдел кадров не поступало, — пояснили «Призыву» в пресс-службе областного департамента здравоохранения.

Согласно официально формулировке на данный момент сотрудники, которые не довольны зарплатами, не являются медицинскими специалистами. Уборщицы, кастелянши, сторожи и дворники относятся к прочему персоналу. И согласно ответу облздрава размер их должностных окладов регламентируется нормативными правовыми актами и не может назначаться главным врачом учреждения.

Ранее «Призыв» сообщал, что из Александровской больницы собрались увольняться сразу 12 медсестер. Причиной стало сообщение руководства учреждения о сокращении стимулирующих надбавок в объеме 50%. Однако сотрудники, написавшие заявления, в итоге отозвали их.

Полина Тарбеева

Фото: снегирек.рф