Новый логотип музея высмеяли в сети

Владимиро-Суздальский музей-заповедник представил новый логотип. Он соединил в себе несколько объектов: заглавные буквы названия «ВС» и образ храма, как было и в первоначальном символе музея (церковь с тремя куполами). Красная цветовая гамма нового логотипа – дань уважения Историческому музею из красного кирпича, подчеркнула на презентации Светлана Мельникова. Как рассказала генеральный директор ВСМЗ, в этом символе они попытались отразить связь прошлого и настоящего.

«Тонкий символизм» многие не смогли оценить, как это было и со скандальным львом Игоря Конышева, экс-гендиректора ВСМЗ. Тогда на разработку «улыбающегося зверя» было потрачено около 400 тысяч рублей. Новый логотип ВСМЗ тоже моментально стал темой для обсуждения. Социальные сети наводнили мемы. Поклонники мультсериала «Футурама», например, разглядели в изображении портрет одного из главных героев — робота Бендера.

Впрочем, такую реакцию руководство Владимиро-Суздальского музея-заповедника явно предвидело. Светлана Мельникова отметила, что на создание нового логотипа не потрачено ни копейки. Разработкой дизайна занимались сами сотрудники ВСМЗ.

Светлана Мельникова, генеральный директор ВСМЗ:

Мы с огромным уважением относимся к мнению общественности, но прежде всего хотим сказать ясно и честно: этот логотип прежде всего должен быть приятен сотрудникам Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Нам его носить, нам с ним жить. Нам с ним выходить на всевозможные горизонты. Так что логотип утверждён.

Нужно было сделать таким образом, чтобы вернуться к старинному шрифту. К заглавным буквам, которые мы встречаем в рукописных книгах. Чтобы это линяя давала ощущение этой самой преемственности, но на современной основе. И главное – легко читаемая.

Во всей полиграфии новый логотип ВСМЗ дополнит ветвь от древа жизни, которую можно увидеть на белокаменных памятниках архитектуры. Это изображение руководство музея собирается широко использовать в пресс-релизах, визитных карточках, рекламных плакатах, баннерах, сувенирной продукции и на бейджах сотрудников. А ещё музей возвращает в пользование красную сургучную печать, на которой будет изображен новый символ.

Светлана Мельникова представила и новый сайт музея.

Потратиться пришлось лишь на его платформу. Она обошлась в 19 900 рублей. Техническая поддержка сайта встанет в 3,5 тысячи рублей в год, подчеркнула гендиректор. Напомним, предыдущий сайт стоил более 4 миллионов рублей.

— Разработкой сайта занималось много специалистов, в том числе вебпрограммисты, фотографы, — рассказал Дмитрий Замулов, начальник отдела программного обеспечения. – Три месяца ушло на его подготовку. На новом сайте есть ссылка на старый. Можно какое-то время заходить, смотреть. Но через какое-то время его отключат. Новый отличается от прежнего более удобной навигацией. Было много жалоб от посетителей, что трудно найти необходимую информацию.

Руководство музея считает, что новый сайт будет более понятным для посетителей всех возрастов, он уже адаптирован под смартфоны и планшеты. До 1 октября ресурс работает в тестовом режиме. Если у пользователей возникнут вопросы или претензии, в ВСМЗ обещают их рассмотреть.

Ранее «Призыв» сообщал, что руководство ВСМЗ объявило конкурс на новый логотип. Его участниками стали студенты и выпускники ВлГУ. Все победители были награждены дипломами.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»