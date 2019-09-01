Новые ясли во Владимире строят без подъездных путей

Дорога к новым яслям во Владимире будет проходить через дворы жилых домов. К четырем дошкольным учреждениям, ввод которых намечен в 2019-ом, дорог строить не будут. На Завадского путь к яслям проляжет через два садика, — № 59 и 66. Сейчас спецтехника, задействованная на строительстве яслей, ездит по дворам окрестных многоэтажек. Жители недовольны. После сдачи объекта их обещали оставить в покое. Но слова к делу не пришьёшь.

— Мы платим за участки налоги, бережем наши дворы. А нам их перекопали. Вместо асфальта на дороге и тротуаре теперь раскидан щебень. По дворам ездят груженые самосвалы. Все деревья в нашем дворе срубили, — возмущается жительница дома № 13 по улице Завадского Людмила Кустро.



Как уже сообщал «Призыв», во дворе восьми жилых домов на Завадского вырубили сквер, в котором росли многолетние клены, тополя, березы, ели. Теперь на его месте копают котлован. Будут строить ясли с верандами. Изначально власти хотели строить их на территории существующих детсадов. Но типовые проекты не вписались в реалии.

— С нами никто ничего не согласовывал, хотя стройка заходит на участки собственников. Проект яслей нам показывать не хотят. Так, издалека дали посмотреть и все. Непонятно, зачем такой огромный котлован копают, как под высотку. Корпус ведь будет небольшой? — недоумевает жительница дома Людмила Кустро.

Дорог и парковок к новым яслям не предусмотрено

На сессии горсовета глава областного центра Ольга Деева отмечала, что строительство яслей в городе яслей идет с некоторыми сложностями. Но зам. главы администрации Владимира Сергей Сысуев успокоил депутатов:

— Контракты на стадии заключения. На всех четырех приступили к подготовке строительных площадок. Все территории огорожены. Подрядчики определены. Однозначно закончим строительство до нового года.

Любопытно, что пока ещё не все контракты с подрядчиками заключены, а стройки уже идут. Главная задача у администрации – уложиться до конца года, чтобы успеть освоить федеральные средства. Иначе сотни миллионов рублей вернутся в федеральную казну. Властям не до церемоний. Соблюдать правила, когда горят сроки, трудно. Поэтому и информационных плакатов на стройках до сих пор нет. Да и с «захваченной» частной территорией потом разберутся, как закончат осваивать миллионы.

Анна Тумановская

Фото «Призыв»