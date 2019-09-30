Нового военного комиссара представили во Владимире

Виктор Молоданов возглавил объединенный военкомат города Владимира. Ранее он работал в военкомате Октябрьского и Фрунзенского районов. Военный комиссар уже побывал в новом качестве на приеме школьников в ряды «Юнармии». С 1 сентября во Владимире образовался объединенный военкомат, заменивший районные. Реструктуризация коснулась всех городов, где численность населения менее 450 000 человек. Как ранее сообщал областной военком Владимир Кручинин, на базе комиссариата Ленинского района расположится мобилизационный отдел и отдел соцобеспечения. Отдел призыва будет находиться на базе бывшего комиссариата Октябрьского и Фрунзенского районов.

Изменения должны коснуться и самого военкома Владимирской области.

Владимир Кручинин должен уйти в отставку. На пресс-конференции в конце августа он отметил, что это его последняя встреча с журналистами в нынешнем статусе. Решение об уходе не спонтанное и связано с изменениями в законодательстве. Должности военкома, его заместителя, начальников отделов призыва и мобилизации отныне будут занимать действующие военнослужащие. Сам же Владимир Кручинин — офицер запаса. Кто именно займет его место, военком пока не в курсе.

Ранее «Призыв» сообщал, что городская администрация требует вернуть здание, где сейчас располагается областной сборный пункт. По словам чиновников, военкомату эти помещения выделялись на время, а теперь у мэрии появились свои планы на здание.

Полина Тарбеева

Фото: vladimir-city.ru