Незаконная финансовая реклама Центра займов «Шанс»

Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела дело по признакам нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе, возбужденного в отношении ИП «В».

Во Владимирское УФАС России поступили материалы Центрального Банка Российской Федерации Главного управления по Центральному Федеральному округу г. Москва, указывающие на признаки нарушения требований ч. 13 ст. 28 Федерального закона «О рекламе», при размещении рекламной информации о предоставлении займов следующего содержания: «Центр займов «Шанс» всего 2 документа, 15 минут и деньги Ваши, тел …» на фасаде офиса по адресу: Владимирская обл., г. Собинка, ул. Димитрова, д.9а.

В соответствии с ч. 13 ст. 28 Федерального закона «О рекламе» не допускается реклама услуг по предоставлению потребительских займов лицами, не осуществляющими профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов в соответствии с Федеральным законом «О потребительском кредите (займе)».

В соответствии со статьей 4 Федерального закона «О потребительском кредите (займе)» профессиональная деятельность по предоставлению потребительских займов осуществляется кредитными организациями, а также некредитными финансовыми организациями в случаях, определенных федеральными законами об их деятельности (Федеральным законом «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», Федеральным законом «О ломбардах», Федеральным законом «О кредитной кооперации», Федеральным законом «О сельскохозяйственной кооперации»).

Таким образом, в силу положений законодательства Российской Федерации индивидуальные предприниматели не наделены правом на осуществление деятельности по выдаче займов с целью получения прибыли на систематической основе.

Рассмотрев материалы дела, Комиссия Владимирского УФАС России признала данную рекламу ненадлежащей, так как она нарушает требования ч. 13 ст. 28 Федерального закона «О рекламе».

По результатам рассмотрения дела ИП «В» выдано предписание о прекращении нарушения законодательства о рекламе.