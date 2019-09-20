Нетрезвая женщина покусала полицейского

Жительница Мурома ударила и покусала полицейского. Совместно с представителем органов опеки сотрудник ПДН пытался утихомирить разбушевавшуюся при детях 32-летнюю женщину. Полицию вызвал муж, чтобы усмирить нетрезвую жену. В итоге полицейский был госпитализирован. Однако до этого правоохранитель успел зафиксировать правонарушение и передать детей 5-ти и 9-ти лет отцу, сообщает пресс-служба СУ СКР по Владимирской области.

Женщина призналась в хулиганстве и раскаялась.

В настоящее время детей ей вернули, семью поставили на учет органов системы профилактики. Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении женщины, продолжается.

Ранее «Призыв» сообщал, что пьяный хулиган разбил за одну ночь около 20 машин во Владимире. Злоумышленник поколотил лобовые стёкла и зеркала заднего вида.

Ольга Ефремова

Фото: prime.md