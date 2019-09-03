Неонатолог из Владимира стала заслуженным врачом

Двум врачам Владимирской области за многолетнюю и добросовестную работу присвоено почётное звание «Заслуженный врач Российской Федерации». Указ о награждении подписал глава государства Владимир Путин. Заслуженным врачом стала заведующая отделением новорожденных роддома № 2 Владимира, неонатолог Галина Кириллова. Как призналась врач «Призыву», известие о присвоении столь почетного звания стало для нее приятной неожиданностью.

Галина Кириллова проработала в роддоме 35 лет.

— Очень приятно. Огромное спасибо всем, кто со мной работает, моему замечательному коллективу. Роддому я посвятила 35 лет, это единственная запись в трудовой книжке. Живу рядом, здесь родились мои дети и внуки, в общем, вся жизнь у меня связана с роддомом. Я очень люблю свою работу. И так отрадно, что дети, рождённые у нас, возвращаются спустя годы, чтобы и их дети тоже появились на свет в нашем роддоме, — призналась Галина Александровна.

Почетным званием «Заслуженный врач Российской Федерации» отмечен также заведующий отделением Меленковской центральной районной больницы Николай Спиридонов.

Ранее «Призыв» писал, что роженицам владимирского роддома № 2 теперь доступна новая услуга — биострахование новорожденных. Процесс заключается в заборе пуповинной крови, которая содержит гемопоэтические стволовые клетки.

Ольга Ефремова

Фото: медицина33.рф