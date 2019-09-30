Неизвестные портят дверные замки в квартирах владимирцев. В «Призыв» сообщили как минимум о пяти фактах неожиданной поломки замков, которые случились в этом году. Одна из пострадавших – Елена, жительница улицы Разина. Недавно вечером она с мужем отправилась в гипермаркет за продуктами. Вернулись через несколько часов, но в квартиру попасть не смогли. Дверь не открывалась, замок был неисправен. В этом момент женщина обратила внимание, что по всему подъезду висели подозрительные объявления с предложением быстро взломать замок.

— Я позвонила, минут через десять пришёл мастер от фирмы, как будто он только и ждал моего звонка. Нам озвучили такую сумму: если мы хотим сегодня попасть в квартиру нужно заплатить им 5000 рублей. Если завтра, то уже 3000 рублей. У этого мастера с собой были все инструменты и новая личина, – поделилась историей жительница ул. Разина Елена.

По словам пострадавших, замки ломались неожиданно и всегда в вечернее время.

По одной из версий, в замочную скважину кто-то впрыскивает что-то наподобие кислоты. Вещество якобы разъедает механизм, и ключ не вставляется. К слову, во всех домах, где произошел инцидент, не были установлены камеры видеонаблюдения, а значит, установить виновных сложно.

— Мы живем в новостройке. У нас новая дверь и новые замки. Вечером пошел выбрасывать мусор, хотел закрыть входную дверь. Но не тут-то было. Ключ не вставлялся, замок сломан, хотя еще два часа назад все было в порядке, — возмущается житель ул. Левино Поле Руслан. — Я пришел с работы открыл дверь ключом. Видимо пока я был в квартире кто-то прошелся по нашему подъезду. Все его стены, лифт обклеены объявлениями о вскрытии замков. «Кормить» мастеров по объявлению не стал. Сам починил замок. Но покупка новой личины обошлась мне почти в 1000 рублей!

Мошенников сейчас орудует великое множество, сообщают в полиции. Кто-то разводит доверчивых граждан по телефону, просит сообщить данные платёжной карты, представившись сотрудниками банка. Другие ходят по квартирам, выдавая себя за соцработников и сотрудников коммунальных служб. Такие люди могут что-то украсть из квартиры или продать ненужный товар в три дорога наивным пенсионерам. Но по поводу намеренной порчи дверных замков жалуются редко.

Люди зачастую в полицию не обращаются, обвиняя в поломке изготовителей.

— Если гражданин считает, что против него было совершено противоправное действие, он может обратиться с заявлением в полицию. Его примут, рассмотрят. Каждый конкретный случай индивидуален. Можно обратиться и к участковому уполномоченному, он изучит все обстоятельства, — пояснили ситуацию в пресс-службе УМВД по Владимирской области.

«Призыв» позвонил по номеру рекламного объявления, ответили оперативно. Мы поинтересовались, почём нынче можно взломать замки в собственной квартире.

— Нужно подъезжать, смотреть на месте. В зависимости от сложности. В течение часа мастер подъезжает в любой район города. Работа от тысячи рублей плюс стоимость замка, личины. От 600 рублей материал. Мы работаем круглосуточно, — сообщили по телефону фирмы, указанной в объявлении.

Что же делать владимирцам, у которых внезапно произошла поломка замка и они не могут попасть в свою квартиру? Можно позвонить по рекламному объявлению, расклеенному в подъездах, а можно обратиться в диспетчерскую своей управляющей компании, здесь помогут найти слесаря, который справится с этой бедой за более скромное вознаграждение. А ещё для всех ЧП есть номер 112, об этом «Призыву» напомнили в региональном управлении МЧС. Здесь также готовы помочь, если люди не могут попасть в свою квартиру.

Ранее «Призыв» сообщал, что владимирского Остапа Бендера суд приговорил к трем годам колонии-поселения. Мужчина совершал обманные сделки с земельными участками.

Татьяна Данилова



Фото «Призыва»