Неформалов зовут в массовку сериала «Динозавр»

Съемочная группа сериала «Динозавр» добралась до Владимира. В это воскресенье сцены второго сезона будут снимать в одном из ночных клубов города. Сейчас разыскиваются актеры массовки. Поучаствовать в кинопроцессе и даже немного подзаработать смогут все желающие, но есть оговорка: неформальная внешность обязательна.

— Для массовых сцен нужны завсегдатаи клубов, словом, тусовочные горожане, представители различных субкультур. Это может быть как молодежь, так и люди более старшего возраста, вплоть до 50 лет. Главное условие — соответствовать образу. Можно одеться, как на рок-концерт. Понадобятся и отдельные персонажи, например, художник-граффитист. Он должен быть одет в яркую толстовку с капюшоном и яркие штаны, — уточняет ассистент по актерам Александра Морозова.

Актеры массовки должны выглядеть как неформалы.

К слову, Александре также отведена роль в «Динозавре». Она сыграет директора санатория. Все подробности по участию в съемочном процессе можно узнать по телефону 8-903-831-06-26.

Первый сезон остросюжетной комедии с успехом прошел на телеканале НТВ. Сериал рассказывает историю «медвежатника» Семёна Бабушкина, который большую часть своей жизни провел в местах не столь отдаленных, но сбежал из тюрьмы, потому что узнал, что у него на свободе есть сын и внучка. Главные роли в сериале сыграют Андрей Смирнов и Александр Панкратов-Чёрный.

Ранее «Призыв» писал, что жители и гости Суздаля на съемках сериала «Динозавр» смогли увидеть известного актера Александра Панкратова-Чёрного. Народный артист сидел за рулем автомобиля «УАЗ».

Ольга Ефремова

Фото: ekvuz.ru