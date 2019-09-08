Назначено служебное расследование смерти роженицы

Сотрудники владимирского родильного дома №2, в котором после родов скончалась 25-летняя женщина, принесли соболезнования семье умершей. Коллектив готов дать полную и открытую информацию по случившемуся, сообщается на сайте медучреждения и в обращении, разошедшемся в соцсетях. Служебное расследование трагедии проводит комиссия департамента здравоохранения области. Причины смерти должна определить судмедэкспертиза.

— Мы сообщили немедленно во все инстанции, включая Следсвенный комитет. По распоряжению губернатора экстренно создана комиссия департамента здравоохранения администрации Владимирской области, которая проведёт служебное расследование и примет решение по каждому специалисту, включая главного врача, — отмечено на странице родильного дома.

Трагедия в родильном доме №2 произошла 6 сентября

Трагедия произошла в считанные минуты на фоне полного здоровья будущей мамы, информируют сотрудники медучреждения. Почему так случилось, ещё предстоит установить. По информации, опубликованной на официальной странице губернатора области Владимира Сипягина, на родах присутствовал отец ребенка. Это может помочь уточнить обстоятельства трагедии.

— Мне знакома боль утраты, которую сейчас переживают родные и близкие погибшей молодой женщины. Её не измерить и не передать словами. И я выражаю искренние соболезнования семье, потерявшей дочь, маму, жену, — написал губернатор.

Глава региона также сообщил, что во Владимир сейчас возвращается главный врач 2-го роддома. Она вызвана из командировки. Ей поставлена задача обеспечить все необходимые условия для проведения проверочных мероприятий.

Ранее «Призыв» сообщал, что малыш, родившийся у женщины, которую не смогли спасти, жив и находится под наблюдением врачей.

Полина Тарбеева

Фото: ГБУЗ ВО «Родильный дом №2 г. Владимира»