Назад в СССР: узнайте место во Владимире по советскому фото

Город Владимир изменяется постоянно: сносятся ветхие постройки, растут новые дома, офисные и торговые центры, обновляются парки и скверы… Не верите? Посмотрите на эти фотографии, сделанные во второй половине XX века. Среди них есть снимки и из семейных альбомов, и из архивов музеев, и из других источников. Согласитесь, Владимир на них довольно трудно узнать. Но людям внимательным, любознательным и любящим свой родной город это не составит особого труда. Итак, прогуляемся по советскому Владимиру и определим место, где были сделаны эти фотографии!

Что за церковь попала на снимок 1946 года? Николо-Златовратская Николо-Кремлевская Николо-Галейская Правильно! Неправильно! - Арки входа какого городского здания были сфотографированы в 1947 году? Торговые ряды Тюремный замок на ул. 9 Января Это фото сделано не во Владимире Правильно! Неправильно! - Вид какой исчезнувшей церкви сохранило фото 1947 года? Ильинская Мироносицкая Пятницкая (Знаменская) Правильно! Неправильно! - В каком парке было сделано это фото в начале 50-х годов прошлого века? Загородный Имени А.С. Пушкина Имени 850-летия города Владимира Правильно! Неправильно! - Зрительный зал какого культурного учреждения запечатлел снимок 1959 года? Областного театра кукол Дома культуры Владимирского химического завода Дома культуры Владимирского тракторного завода Правильно! Неправильно! - Что за здание снял фотограф в 1965 году на улице Горького? Ателье мод Педагогический институт Книжный магазин в жилом доме Правильно! Неправильно! - Строительство какого здания идет на фотографии 1966 года? Цеха тракторного завода на ул. Тракторной Областной типографии на ул. Диктора Левитана Педагогического института на проспекте Строителей Правильно! Неправильно! - Какая улица запечатлена на снимке 1966 года? Улица Мира Октябрьский проспект Улица Дзержинского Правильно! Неправильно! - Закладка какого памятника происходит на фотографии 1967 года? Михаилу Фрунзе Владимиру Ленину Александру Невскому Правильно! Неправильно! - В какой магазин заглянул фотограф в 1978 году? «Детский мир» на Октябрьском проспекте «Детский мир» на Суздальском проспекте «Детский мир» на проспекте Ленина Правильно! Неправильно! - Нажмите "Поделиться", чтобы увидеть ваши результаты! Facebook Facebook Просто скажите нам, кто вы, чтобы увидеть ваши результаты! Показать мои результаты >> Узнайте место во Владимире по советскому фото Я набрал %%score%% из %%total%% Поделитесь своими результатами Facebook Facebook

Фото: vk.com/backtothepastt