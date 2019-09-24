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Назад в СССР: узнайте место во Владимире по советскому фото

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Город Владимир изменяется постоянно: сносятся ветхие постройки, растут новые дома, офисные и торговые центры, обновляются парки и скверы… Не верите? Посмотрите на эти фотографии, сделанные во второй половине XX века. Среди них есть снимки и из семейных альбомов, и из архивов музеев, и из других источников. Согласитесь, Владимир на них довольно трудно узнать. Но людям внимательным, любознательным и любящим свой родной город это не составит особого труда. Итак, прогуляемся по советскому Владимиру и определим место, где были сделаны эти фотографии!

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Фото: vk.com/backtothepastt

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