На выборах в Муроме и Собинке победили старые главы

Выборы во Владимирской области особых сюрпризов не преподнесли. В депутаты больше всего прошли кандидаты от «Единой России». В округе Муром и городе Собинка победили прежние главы – Евгений Рычков и Елена Потапова. Серьёзных нарушений нигде не обнаружено.

Евгений Рычков побеждает на прямых выборах третий раз подряд. Причём более чем уверенно. За него, по предварительным данным, отдали голоса 80,18% избирателей, пришедших на участки. Старый новый глава шёл от партии «Единая Россия».

За Евгения Рычкова проголосовали 7394 избирателя. Этого хватило для уверенной победы

В Собинке Елена Карпова участвовала в выборах как самовыдвиженец. Она набрала набрала 57,77% голосов земляков, решивших принять участие в голосовании. Для победы её хватило около тысячи голосов. Харизматичный её конкурент из партии КПРФ Владимир Виноградов, известный по фильму-монологу «Как я ездил в Чечню» и медиапроектам ряда федеральных телеканалов, набрал 23,31% голосов. Как сообщает один из телеграм-каналов, после таких результатов он обещал уехать в Европу, поскольку Собинку ожидает застой.

Ранее «Призыв» сообщал об общей явке избирателей области, которая наблюдалась за два часа до закрытия участков.

Макар Кузьмин

Фото евгенийрычков.рф