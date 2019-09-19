На площади Победы меняют опоры освещения

Накренившиеся бетонные опоры освещения на площади Победы во Владимире меняют на новые. Работы ведутся в рамках подготовки к празднованию 75-летию Великой Победы, которое будет отмечаться в мае 2020 года. Место старых столбов заняли 10 современных конструкций из оцинкованного металла. Для надежности каждую заглубили в грунт на 3,7 метра. Для того чтобы минимизировать неудобства для пешеходов и автомобилистов, часть работ проводилась в вечернее и ночное время.

Когда бетон полностью «схватится», специалисты «Владимирпассажиртранса» подключат к новым опорам контактную троллейбусную сеть, а затем на опорах будут смонтированы по 3 уличных фонаря, системы видеонаблюдения и элементы радиоозвучания площади Победы.

Сметная стоимость работ, включая благоустройство территории, составляет 2,8 млн рублей.

После завершения монтажных работ сотрудники МКУ «Благоустройство» демонтируют старые опоры и приведут в порядок территорию.

Ранее «Призыв» сообщал, что общественники нашли нарушения в ремонте дорог во Владимире. Работы были проведены на федеральные средства.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»