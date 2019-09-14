На месте гибели подростков поставят «лежачих полицейских»

После чудовищной аварии в Мелехово нерегулируемый переход решили оборудовать по всем правилам безопасности. Власти, наконец, услышали обращения ГИБДД и местных жителей. В ближайшее время на подъезде к «зебре» установят три «лежачих полицейских». А позже добавят и светофор с кнопкой. На аварийном участке дороги до установки искусственных неровностей будет дежурить бригада ГИБДД.

После гибели двоих подростков в ДТП в Госавтоинспекции рассказали, сколько препон пришлось устранить, чтобы провести освещение к переходу, которым ежедневно пользуются десятки школьников.

— Мы начали биться в 2010 году. Три года писали во все инстанции. Надо уличное освещение. В ответ: денег нет, в бюджет не заложен. В 2013-м мы обратились в прокуратуру. С этого момента начинается движение. Обратились в суд, суд обязал. Только в 2015 году родилось освещение в Мелехово. Фактически, чтобы сделать что-то глобальное, нужно подключать серьезные рычаги, — считает начальник управления ГИБДД МВД России по Владимирской области Александр Новиков.

В этом году на дорогах области произошло 165 ДТП с участием детей.

Госавтоинспекция в течение летних месяцев проверяла все перекрестки и переходы вблизи школ, детских садов, колледжей. Выявлена масса нарушений. Всем органам местного самоуправления направлены предписания об устранении недостатков. О самых вопиющих сообщили в «Белый дом».

— Нам нужно чётко знать местонахождение аварийных участков и обеспечить безопасность на них. За выполнение плана буду жестко спрашивать со всех ответственных должностных лиц, – подчеркнул губернатор Владимир Сипягин после поездки к месту гибели подростков.

Как «Призыв» сообщал ранее, ГИБДД раскритиковала «островки безопасности», которые были установлены на магистралях в областном центре. Вместо них нужно делать искусственные неровности. Только они заставят лихачей сбавить скорость и уберечь детей от трагедии.

Анна Тумановская

Фото предоставлено пресс-службой администрации Владимирской области