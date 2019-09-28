Музей решил возобновить аккредитацию частных гидов

Владимиро-Суздальский музей-заповедник решил-таки пойти навстречу гидам-частникам и возобновить их аккредитацию. Условия проведения индивидуальных экскурсий и прейскурант будут опубликованы 1 ноября. Пока известно, что после экзамена и заключения договора с ВСМЗ экскурсоводы получат специальные бейджи с QR-кодами. С помощью них можно будет узнать всю информацию о гиде, его стаж работы и профессиональный уровень.

— Мне кажется, в данном случае музей должен был в первую очередь гидам об этом рассказать, а потом трубить во всеуслышание. Поэтому попахивает популизмом. А вообще инициатива хорошая, — уверен частный гид Александр Варламов. – Она была принята два года назад, и все её поддержали. Когда Мельникова пришла, она её отменила, а теперь всё-таки решила к этому вернуться, сообщив, что проанализировала опыт. Нужно теперь прочитать условия договора и пройти аккредитацию.

При бывшем гендиректоре ВСМЗ оплата для частников, по их словам, была подъёмная и адекватная. В среднем за 10-15 тысяч рублей в год они имели право водить экскурсии по историческим памятникам Владимира и Суздаля. Но с увольнением Игоря Конышева и возвращением Светланы Мельниковой аккредитацию отменили. И почти 10 месяцев гиды-частники работают на «вольных хлебах». На музее, говорят они, свет клином не сошёлся. У каждого экскурсовода есть свои проторенные маршруты и своя аудитория.

Гиды Владимирской области ждут, когда озвучат условия сотрудничества, но иллюзий не испытывают.

Частный гид Алексей Валентинович, который с легкостью может провести экскурсию и на городском кладбище и на древней стоянке Сунгирь, дал понять, что аккредитация его вообще не касается.

— Ответ тут один, «дай ему палец, он всю руку откусит». Частные гиды не должны на это реагировать, хотя я понимаю, что все ломанутся в музей. Это капкан, в который многие попадутся. Мне аккредитация совсем не нужна. Я строю свою работу на том материале, который мне доступен. А доступно мне такое количество, что мне ещё работать и работать, были бы клиенты, – поделился с «Призывом» Алексей Валентинович. – На мой взгляд, эти изменения в политике ВСМЗ просто пиар-ход. Потом аккредитация нужна тем лицам, которым необходимо проводить экскурсии в храмах и монастырях.

Стоимость договора аккредитации будет зависеть от географических предпочтений гида — от того, где именно он собирается водить экскурсии. Как сообщают в музее, размер платы будет разумным. Благодаря этой оттепели музей надеется и туристов подтянуть.

—Это вопрос создания максимально комфортных условий для всех категорий туристов: и организованных, и индивидуальных, которые приезжают во Владимиро-Суздальский музей-заповедник, — отмечает Светлана Мельникова.

В любом случае, «Призыв» будет следить за реализацией этой инициативы. Тогда мотивы ВСМЗ станут более ясны. Ранее «Призыв» сообщал, что гиды-частники отказываются работать на музей по договорам.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»