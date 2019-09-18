Музей будет отстаивать «сувенирный налог»

Владимиро-Суздальский музей-заповедник не собирается отказываться от «сувенирного налога», но готов скорректировать ценник. Об этом его представители объявили на очередной рабочей встрече, которая прошла в департаменте развития предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации Владимирской области. Директор ведомства Тимур Рамазанов уверен, что платеж увеличит административную и финансовую нагрузку на предпринимателей, малый и средний бизнес начнёт терпеть убытки и перестанет развиваться. Его поддержали юристы бизнес-сообщества, подчеркнув, что введение сборов за использование изображений памятников, в том числе ЮНЕСКО, является правом музеев, но никак не прямой обязанностью.

ВСМЗ готов скорректировать прайс, но бизнес стоит на своем.

Предприниматели же, которые занимаются сувенирной продукцией, «сувернирный налог» ВСМЗ считают незаконным. На встрече представители музея пытались их немного успокоить – корректировка прейскуранта уже началась. Обещали новые льготы краеведческим изданиям.

-За основу взяли стоимость аналогичных услуг в других федеральных музеях. Исходя из этих цен, мы будем стремиться к средним или минимальным показателям, – подчеркнул Александр Капусткин, заместитель генерального директора ВСМЗ.

Конфликт между бизнесом и музеем должен разрешиться в конце сентября на итоговом заседании. Ранее «Призыв» сообщал, что новый музейный налог не одобрила Алиса Аксёнова. Бывший генеральный директор ВСМЗ считает памятники народным достоянием.

Татьяна Данилова

Фото «Призыв»