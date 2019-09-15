Можжевельник во владимирских лесах покрылся синими «ягодами»

Можжевельник или «можжуха», как его называют на владимирщине, — наш единственный северный кипарис. И без того экзотично выглядящий, сейчас, осенью, он имеет вдвойне необычный вид. Если подойти к его изумрудной хвое, то увидишь густо раскиданные в кроне иссиня-чёрные «ягоды». Это шишко-ягоды, они зреют целых два года: первый год остаются зелёными, а синеют — только на второй.

В сентябре и октябре мякоть «ягод» можжевельника накапливает максимальное количество полезных веществ. Их собирают, из них делают разнообразные отвары, экстракты, настои, мази и масла. Шишко-ягоды используют в народной медицине, но есть и противопоказания, поэтому лучше всё-таки посоветоваться по поводу их применения с врачом. А вот у братьев наших меньших медицины нет – до всего доходят сами. Во владимирских лесах куриные птицы: тетерева, рябчики, великаны глухари, поглощая синие «ягоды», выводят ими из организма глистные инвазии.

Можжевельник – интересный, декоративный, очень медленно растущий кустарник, сохранившийся, видимо, с древнейших и тёплых доледниковых времён. Это дерево-загадка, дерево вечности.

Раньше на Руси это было незаменимое дерево при дезинфекции деревянных бочек под соление, когда туда перед закладкой капусты или грибов лился кипяток, а для поддержки температуры опускались раскалённые камни и помещались веники можжевельника…. До сих пор ценят «можжуху» умельцы-резчики и производители сувениров. Древесина его плотная, смолистая, а главное какая — то по кипарисовому бальзамически душистая. Чего только из неё не делают! Ложки, подставки под горячее, совочки под сладкое.

И банный веник прекрасен из можжевельника. А хотите спасти семенную картошку от грызунов — поместите её в погребе в железную бочку, а сверху положите «можжуху», срезанную секатором (но не варварски сломанную). Мыши или крысы исколют мордочки, обнюхивая добычу перед грызнёй, а есть не будут.

Трепетно к можжевельнику относятся на Британских островах. Ведь джин без шишко-ягод не приготовить.

Прекрасно растёт можжевельник на приусадебном участке (при посадке в яму добавить больше опавшей хвои, лесной подстилки и песку, особенно если почва глинистая). «Грустит» у могилы высаженный на кладбище, а приживается лучше, чем многие дорогие декоративные хвойники. При пересадке молодое растение (и обязательно весной!) лучше не выкапывать, а вырывать из влажной почвы руками, ибо корни у него распределены иногда куда-то в бок и весьма причудливо.

Растёт дерево-символ медленно, заросли редко образует, лечит лесных обитателей, украшает наши леса и, увы, иногда сохнет. Сохнет, сохраняя янтарный цвет и неповторимый аромат, крепость и вязкость мамонтовой кости, дух мумий и древности. Поэтому, думаю, для поделок лучше использовать естественно павшие стволы нашего нечастого в лесах северного кипариса…

Денис Дуденков

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