Мотоциклиста, насмерть сбившего пенсионерку, нашли

Полиция знает, кто сбил пожилую женщину в центре Владимира и скрылся с места аварии. Мотоциклист, промчавшийся по улице Гагарина на одном колесе с бешеной скоростью, живет во Владимире. Известна его личность, место жительства. Как сообщили в УГИБДД по Владимирской области, сейчас проводится работа по сбору доказательной базы. Нет веских причин даже для задержания мотоциклиста.

Задержать мотоциклиста, сбившего женщину, не могут.

В социальных сетях есть видео с места ДТП. Но камеры, записывающие улицу со стен торговых и офисных центров, имеют нечеткую картинку. Лица водителя не видно, да еще и госномера на мотоцикле нет. Поэтому полиция продолжает поиск данных с видеорегистраторов проезжающих мимо машин и свидетельских показаний очевидцев.

Как «Призыв» сообщал ранее, пожилая женщина перебегала дорогу на Гагарина в неположенном месте, напротив театра кукол. Регулируемый пешеход есть выше, у старых Торговых рядов. Но многие стремятся сократить путь до остановки. На этом участке дороги уже не раз происходили ДТП, в результате которых были травмированы пешеходы.

Анна Тумановская

Фото группы «Подслушано во Владимире» в «ВКонтакте»