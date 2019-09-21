Мощный циклон принесет мокрый снег и заморозки

Погода в воскресенье резко испортится. Температуры окажутся на 4-5 градусов ниже климатической нормы и будут соответствовать середине октября. В дневные часы воздух не прогреется выше +6 градусов. Ночью всего +2 градуса, местами заморозки. В Гидрометцентре уточняют: причиной такой погоды станет циклон из Скандинавии. В воскресенье он как раз пересечет территорию ЦФО и станет причиной резких изменений атмосферного давления и усиления ветра.

— Ветер нешуточный. Пик придется на середину дня воскресенья. Поэтому автомобилистам следует ставить машины подальше от деревьев, — рассказал «Российской газете» ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Сильные перепады давления могут сказаться на самочувствии.

Циклон также принесет осадки в виде дождя и мокрого снега. А еще синоптики призвали всех быть внимательнее к своему здоровью. Сильные перепады давления могут сказаться на самочувствии не только метеозависимых, но и здоровых людей. На следующей неделе ветер ослабнет и осадки прекратятся, что будет свидетельствовать о приходе антициклона.

Ранее «Призыв» сообщал, что из холодной погоды во Владимире стартовал отопительный сезон. Начали с детских садов, школ и больниц. С понедельника батареи начнут теплеть в многоквартирных домах.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»