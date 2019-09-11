Молодая женщина погибла из-за халатности газовщика

Следственное управление СКР по Владимирской области возбудило уголовное дело по факту смерти 33-летней женщины в Гороховце. Она умерла от отравления угарным газом. Восстанавливая хронологию событий, следователь выяснил, что в августе прошлого года в квартире женщины была установлена новая кухонная мебель, оборудованная вытяжкой над газовой плитой. При этом оборудование перекрыло вентиляционный канал трубой от вытяжки, что стало препятствовать выходу угарного газа.

В декабре состояние оборудования пришел проверить сотрудник газовой службы.

Никаких нарушений он не зафиксировал. Возможно, потому что проверка была проведена не должным образом. Специалист не проверил наличие тяги в вентиляционных каналах, но составил акт сдачи-приемки оказанных услуг, в котором указал, что все положенные работы выполнены в полном объеме.

— В результате допущенной безответственности со стороны работника газовой службы, в квартире продолжали скапливаться продукты сгорания, — уточняет пресс-служба Следкома.

Вечером 2 мая хозяйка квартиры во время принятия ванны почувствовала острое недомогание, с трудом добралась до кровати и умерла. Женщину обнаружила соседка и сообщила в полицию. Погибшая последние годы работала и проживала в Москве, откуда приехала в Гороховец навестить маму, которая в момент происшествия находилась на даче.

Ранее «Призыв» сообщал, что водонагреватель в ванной, где угарным газом во время купания отравилась 12-летняя девочка, устанавливал непрофессионал. Трагедия произошла в Лакинске.

Ольга Ефремова

Фото СУ СКР по Владимирской области