Минфин поддержал строительство автобана через Владимирскую область

Министр финансов, первый вице-премьер России Антон Силуанов одобрил строительство двух участков автобана Москва — Казань. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу Минтранса Евгения Дитриха. Первый участок поможет добираться автомобилистам из столицы во Владимир за 2 часа. Второй – казанский участок.

— Очень рад сообщить, что Антоном Германовичем [Силуановым] разрешено нам начать [строить] два участка трассы от Мoсквы до Казани, которые войдут в коридор «Европа — Западный Китай». Гoловной участок от Москвы до Владимира с oбходом Владимира, самый, пожалуй, сегодня перегруженный участок трассы М7, который «разошьет» движение в Мoсковском регионе и даст нам новое направление, — приводит слова Дитриха агентство.

Объем инвестиций в проект оценивается в 539 млрд рублей.

Вице-премьер РФ Максим Акимов сообщал в интервью ТАСС, что Минтранс и Министерство экономического развития разработали компромиссный вариант строительства трассы Москва — Казань, разбитый на этапы. По нему до 2024 года планируется построить дорогу от Москвы через Владимир до Арзамаса (это почти 350 км с предварительной оценочной стоимостью 185 млрд рублей) и сделать обход Казани (более 140 км стоимостью почти в 180 млрд рублей).

Трасса Москва-Казань позволит сократить время в пути между Москвой и Казанью почти в 2 раза — до 6,5 часа. Объем инвестиций в проект оценивается в 539 млрд рублей, из которых 216 млрд рублей планируется привлечь из внебюджетных источников.

Ранее «Призыв» сообщал, что при строительстве платного автобана Москва — Казань обещают учесть интересы жителей Владимирской области. Для этого создали специальную рабочую группу. Ей поручено ещё раз тщательно просчитать все возможные варианты прохождения магистрали и обратить особое внимание на небольшие населённые пункты.

Ольга Ефремова

Фото: akt.mirtesen.ru