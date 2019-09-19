Место, где все равны. Тайны Князь-Владимирского кладбища

Генерал, разгромивший турок на Шипке, народный герой Армении, дети-ангелы, святые и юродивые, знаменитые и безвестные – всех упокоило и уравняло кладбище, изначально созданное для захоронения умерших во время эпидемии чумы. Народный гид, финалист всероссийского конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма» Алексей Валентинович приглашает нас на Князь-Владимирское мемориальное кладбище. Здесь до сих пор работает единственный в городе храм, который никогда не закрывался.

Какие же тайны хранят местные безмолвные надгробия, и чем примечательны люди, под ними похороненные? Смотрите новый выпуск программы «Точка на карте».

Подготовил Олег Беспалов

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