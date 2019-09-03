Мэрия Владимира не готова платить за «чужих» пенсионеров

Администрация города Владимира не готова тратить средства местного бюджета на компенсации льготникам других территорий. «Призыв» получил официальный ответ от мэрии на вопрос, почему пенсионерам, например, из Боголюбово не положена льготная транспортная карта. Прописанные в Суздальском районе, даже если живут всего в нескольких километрах от Владимира и пользуются городским транспортом, теперь вынуждены оформлять проездной за полную стоимость. Приводим ответ мэрии без купюр:

«Перечень категорий граждан, имеющих право на льготный проезд в городском общественном транспорте города Владимира, приведен в постановлении губернатора Владимирской области № 700 от 15.06.2010 «О введении на территории Владимирской области месячного социального проездного билета для отдельных категорий граждан», а также в постановлении администрации города Владимира от 21.09.2011 № 2462 «О введении на территории города Владимира месячного социального проездного билета для отдельных категорий граждан…». Согласно этому документу, право на льготный проезд в городском общественном транспорте города Владимира имеют пенсионеры с постоянной регистрацией на территории города Владимира и право на получение пенсии в соответствии с ФЗ № 400-ФЗ от 28.12.2013 «О страховых пенсиях».

Решением администрации города Владимира обладатели месячных социальных проездных билетов могут ездить по ним неограниченное количество раз. Учитывая, что компенсация компаниям-перевозчикам за перевозку льготных категорий населения в городском общественном транспорте (в т.ч. пенсионеров) осуществляется из бюджета города Владимира, данная норма представляется законной и разумной.»

Цена льготной карты — 455 рублей, обычной — 1500.

Если льготный проездной стоит 455 рублей, за обычный придется отдать все 1500 рублей — разница, особенно для пенсионеров, очевидна. Изменения в правила выдачи льготных проездных билетов приняли еще в мае. Ознакомиться с документом можно на сайте администрации. Но большинство узнали о новшествах только сейчас, когда пришли оформлять транспортную карту.

Ранее ситуацию «Призыву» прокомментировал директор компании «Владикард» Александр Гейн.

Елена Пляскина

Фото «Призыва»