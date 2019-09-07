Мэрия представила план ремонта дорог на 2020 год

Владимирская мэрия утвердила план дорожного ремонта на 2020 год. В него вошли восемь магистралей, по которым помимо автомобилей ездит общественный транспорт. Это те участки дорог, которые обошли ремонтом в этом году. В списке проспект Ленина, Верхняя Дуброва, дорога Ладога-Лунево, Усти-на-Лабе, улица Луначарского, Судогодское шоссе, Ерофеевский спуск, улица Мира. На всех этих отрезках магистралей дорожное покрытие имеет недостатки: трещины, колейность, неровность слоев асфальта.

По информации администрации, из федерального бюджета в следующем году поступит порядка 200 миллионов рублей, еще 50 добавит мэрия. О планах по софинансированию дорожной кампании из региона пока не известно. В этом году область выделила непосредственно на ремонт дорог всего 6,3 миллионов рублей. Но зато направили средства на проектирование двух перспективных дублеров: Рпенского проезда и перешейка для соединения Сперанского и Чапаева. Об этом «Призыв» писал здесь.

В этом году по большой части на федеральные средства удалось обновить 18 магистралей Владимира. Причем, две из них на сэкономленные на торгах средствах. Помимо нового качественного покрытия, на дорогах появились тротуары, консоли с дублирующими знаками переходов над проезжей частью, пешеходные заборчики и «островки безопасности».

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» во Владимире потрачено 267 миллионов рублей.

Работы завершены почти на всех магистралях из перечня. Осталось уложить новый асфальт только на пешеходном тротуаре на улице Большой Нижегородской, в районе ДММ. План этого года гораздо больше, чем намечен на 2020 год. Хотя деньги те же. Видимо, перечень будет пополняться уже после зимы.

Обычно после перепадов погоды обнаруживается все больше и больше повреждений на дорогах. О развитии дорожной сети, которое предусматривает реконструкцию с расширением проезжей части и строительством дорог данных пока нет.

Анна Тумановская

Фото «Призыв»