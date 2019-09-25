Мегафон оштрафован за незаконную рекламу

Заместитель руководителя Владимирского УФАС России рассмотрела дело об административном правонарушении, возбужденное в отношении ПАО «Мегафон» по признакам правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Поводом к возбуждению дела явилось решение по делу № 033/05/18-626/2019, по результатам которого Комиссия Владимирского УФАС России признала рекламное сообщение содержания: «заголовок «398, 4 р.2», текст «Читайте и слушайте статьи из популярных журналов за 8 р/д», полученное при запросе баланса с помощью команды *100# 26.05.2019г. в 12 часов 10 минут на абонентский номер Заявителя, ненадлежащим и нарушающим требования ч. 1 ст. 18 Федерального закона «О рекламе».

В рамках рассмотрения возбужденного дела ПАО «Мегафон» не смог представить доказательства о согласии гражданина «Б…» на получение рекламной информации посредством ussd-запроса *100#, а также об информировании гражданина «Б…» что при запросе баланса посредством команды *100# им будут осуществляться конклюдентные действия, которые приведут к изменению условий договора.

Рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, заместитель руководителя Владимирского УФАС России признала ПАО «Мегафон» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ и привлекла Общество к административной ответственности за нарушение рекламного законодательства Российской Федерации в виде штрафа в размере 100 000 рублей.