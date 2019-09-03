Медсестры александровской больницы передумали увольняться

Медсестры неврологического отделения Александровской районной больницы передумали увольняться. Все 12 сотрудниц, ранее написавших заявления об уходе, отозвали их, пишет ТАСС. Об этом сообщил сегодня директор департамента здравоохранения Владимирской области Алексей Мозалев.

Чиновник отметил, что медсестры не хотели покидать больницу, но появилось непонимание между сотрудниками и администрацией. Намечено провести работу и с главными врачами других медучреждений для предупреждения подобных ситуаций.

Диалог сторон будут налаживать чиновники.

Ранее «Призыв» писал, что сразу 12 медсестер Александровской районной больницы написали заявления об уходе. Причиной стало сообщение руководства учреждения о сокращении стимулирующих надбавок в объеме 50%.

Ольга Ефремова

Фото: prozkh.ru