Мать и бабушка ответят за истязания двойняшек

Ужасающую историю предстоит рассмотреть Вязниковскому городскому суду. Мать и бабушка обвиняются в истязании детей. Дело передала в суд местная прокуратура. Следствием установлено, что в течение июля этого года 26-летняя жительница Вязников регулярно избивала свою 6-летнюю дочь. Причиной служили даже самые незначительные поводы и провинности девочки. Также в суд направлено уголовное дело в отношении бабушки ребенка. 43-летняя женщина избивала не только малышку, но и ее братика, также 6 лет.

Шестилетних двойняшек наказывали за любой проступок.

Об ужасах, творящихся в семье, стало известно, когда после очередных побоев дети ушли из дома к своему отцу, который проживал отдельно. У двойняшек были обнаружены многочисленные кровоподтеки и ссадины на руках, ногах, спине.

— Истязания сказались на их психическом и физическом здоровье, дети жили с постоянным ощущением неизбежности повторного насилия и незащищенности, — поясняют в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.

Ранее «Призыв» сообщал о приговоре, вынесенном в отношении жительницы Владимира, жестоко обращавшейся со своей 9-летней дочерью. Женщину наказали 420 часами обязательных работ. Уголовное преследование началось после того, как девочка убежала из дома.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»