Магазин без продавца открылся во Владимире

Любопытный эксперимент провели владимирские предприниматели. На одной из улиц областного центра сотрудники творческой мастерской «ArtXL» открыли импровизированный ларек без продавца и проверили горожан на честность. На прилавке разместили товар, а рядом поставили емкость для денег. Замысел такой: подошел, взял нужный товар, оплатил и ушел. И никакого контроля, все на доверии.

— Большинство было уверено в том, что все украдут. Постоянно выглядывали в окно, стараясь застать воришку, — рассказали организаторы в своей группе в социальной сети «ВКонтакте». — Подходили люди разного возраста и пола. Первым был парень, который кинул в кассу 50 рублей и взял свой товар. Многие проходили и просто фотографировались.

Разочароваться во владимирцах не пришлось.

Горожане оказались порядочными. В ларьке был раскуплено почти всё, осталась лишь 2 товара. За закупку продуктов организаторы потратили 291 рубль. По окончании эксперимента в банке для денег лежало 286 рублей.

— Этот эксперимент мы посвящаем тем людям, которые думают, что все пропало и больше никому нельзя доверять. Можно, но осторожно! — подытожили организаторы.

Магазины без продавца – идея не новая. Подобные торговые точки открываются в самых разных странах мира. Россия не исключение. На днях подобный эксперимент прошел в Воронеже.

Ранее «Призыв» сообщал, что ритейлеры ответили, почему игнорируют товары местных производителей.

Ольга Ефремова

Фото группы «Мастерская Артикс»