Лучшие медики страны приплывут в Муром

«Медицинский» теплоход «Василий Чапаев», которого давно ждут в Муроме, не сможет пройти по Оке из-за низкого уровня воды. Однако на проведение оздоровительной акции это никак не повлияет, заверяют в облзраве. Медиков с ведущих федеральных клиник из пригорода доставят в Муром на автобусах. В составе врачебной бригады – врачи-кардиологи, хирурги, эндокринологи, офтальмологи, сурдологи, гинекологи и специалисты других профилей.

Обследования будут проводиться на набережной Оки с 9.00 до 15.00. Там же развернутся «шатры здоровья» и состоится фестиваль «Сохрани свое здоровье». Участники акции смогут измерить артериальное давление, уровень сахара в крови, пройти ЭКГ и получить медицинскую консультацию по ведению здорового образа жизни. Кроме того, врачи будут принимать пациентов в родильном доме Мурома. Там пройдет прием гинекологов, а также состоятся мастер-классы для молодых мам по грудному вскармливанию и обучающий семинар для медицинских специалистов.

Предварительные списки пациентов составлены, но обследование могут пройти все желающие.

Как заверил директор департамента здравоохранения Владимирской области Алексей Мозалёв, все обследованные пациенты, которым потребуется высокотехнологичная медицинская помощь, получат её по системе обязательного медицинского страхования в ведущих федеральных клиниках страны.

Впервые всероссийская оздоровительная акция «Волна здоровья» состоялась в 2006 году. За это время она охватила более 50 населенных пунктов 7 федеральных округов. Во Владимирской области акция проходит впервые.

Ранее «Призыв» писал, что больницы и поликлиники Владимирской области внедряют «семейный график» плановых диспансеризаций.

Ольга Ефремова

Фото: admkineshma.ru