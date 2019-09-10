Лучшая доярка России живет в Шихобалово

Молоко в режиме нон-стоп. Каждый день эта девушка надаивает около 150 тысяч кружек. Она знает все о доильном аппарате и многое — о здоровье своих рогатых подопечных. Оператор машинного доения — так называется профессия, в которой сотрудница СПК «Шихобалово» Юрьев-Польского района Марина Щепетова дважды становилась лучшей на всероссийском конкурсе. В третий раз участвовать уже нельзя. Таковы правила. Впрочем, Марину это нисколько не печалит: она уже лучшая доярка страны, а сейчас продолжает учиться в вузе, чтобы в скором времени стать зоотехником. И кто знает, может быть, тоже лучшим. Поздравляем Марину с новой победой и слушаем её рассказ о трудовых буднях, конкурсе и о себе.

Подготовил Олег Беспалов

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