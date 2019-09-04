Ливневки во Владимире заработают только через пять лет

Муниципальное предприятие «Владимирводоканал» планирует достроить глубокие колодцы, чтобы запустить коллектор глубокого заложения. Настанет тот день, когда улицы перестанет заливать ливневыми стоками, а дома — канализационными отходами. Коллектор, который переменными темпами строят с 1991 года, сможет взять на себя основные мощности по водоотведению.

Александр Кладов, генеральный директор «Владимирводоканала»:

Сейчас нам осталось построить 8 глубоких колодцев. На два колодца проекты разработаны. В этом году приступаем к строительству двух колодцев.

Поэтапно будем проводить. После строительства восьми колодцев можно будет думать о переключении и запуску коллектора глубокого заложения.

Муниципальная контора всячески старается удешевить работы, поэтому работает своими силами. Сами покупают материалы, сами строят. Планируют, что как только 8 колодцев будут готовы, то центральную часть Владимира сразу перекопают и переключат на коллектор.

На запуск коллектора глубокого заложения уйдет порядка 3-4 лет.

Как «Призыв» уже писал, предприятие «Владимирводоканал» постепенно выходит из кризиса. Компания расквиталась с основными долгами и начала вкладывать в развитие сетей водоснабжения и водоотведения. В этом году на строительство и реконструкцию водосетей потрачено около 30 миллионов рублей, на содержание и ремонт ливневок — свыше 9 миллионов рублей.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыва»