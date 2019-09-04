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Ливневки во Владимире заработают только через пять лет

Тогда запустят коллектор глубокого заложения

Муниципальное предприятие «Владимирводоканал» планирует достроить глубокие колодцы, чтобы запустить коллектор глубокого заложения. Настанет тот день, когда улицы перестанет заливать ливневыми стоками, а дома — канализационными отходами. Коллектор, который переменными темпами строят с 1991 года, сможет взять на себя основные мощности по водоотведению.

Александр Кладов, генеральный директор «Владимирводоканала»:

  • Сейчас нам осталось построить 8 глубоких колодцев. На два колодца проекты разработаны. В этом году приступаем к строительству двух колодцев.
  • Поэтапно будем проводить. После строительства восьми колодцев можно будет думать о переключении и запуску коллектора глубокого заложения. 

Муниципальная контора всячески старается удешевить работы, поэтому работает своими силами. Сами покупают материалы, сами строят. Планируют, что как только 8 колодцев будут готовы, то центральную часть Владимира сразу перекопают и переключат на коллектор.

На запуск коллектора глубокого заложения уйдет порядка 3-4 лет.

Как «Призыв» уже писал, предприятие «Владимирводоканал» постепенно выходит из кризиса. Компания расквиталась с основными долгами и начала вкладывать в развитие сетей водоснабжения и водоотведения. В этом году на строительство и реконструкцию водосетей потрачено около 30 миллионов рублей, на содержание и ремонт ливневок — свыше 9 миллионов рублей.

Анна Тумановская 

Фото и видео «Призыва» 

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