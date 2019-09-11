Купцу из XIX века выдадут кредит во Владимире

Владимирское отделение Центробанка, работа которого обычно скрыта от посторонних, готово познакомить всех желающих со своей деятельностью. В субботу, 28 сентября, там состоится День открытых дверей (6+). Для гостей приготовлена интересная программа. В этом году банк вместо традиционных экскурсий и лекций приглашает владимирцев на увлекательный квест.

На каждой станции финансового путешествия гостей будут ждать литературные и исторические персонажи. Так, погрузиться в эпоху конца XIX — начала XX века и увидеть процесс выдачи кредита владимирскому купцу можно будет на станции «В гостях у управляющего».

В «Нью-Васюках» и на остановке «5 сольдо» придется быть предельно внимательными, ведь там будут промышлять знаменитые мошенники лиса Алиса, кот Базилио и сам Остап Бендер. На «Монетном дворе» горожане и гости города вспомнят историю денег, познакомятся со старинными монетами и банкнотами. «Станция МИР» — это наше время, время банковских карт и быстрых платежей. Участники разыграют сюжет с платежными картами.

Отделение Центробанка проведет День открытых дверей.

Прошедшие все 5 станций попадут в «Королевство финансовой культуры», где сразятся на поле «Брейн-ринга», там и выявится команда победителей. Участники конкурсов и игр будут поощряться памятными сувенирами.

Традиционно у главного входа посетителей Дня открытых дверей Банка России будут ожидать два инкассаторских автомобиля, возле и внутри которых можно будет сфотографироваться и узнать особенности работы инкассаторов. Здесь же, на площадке перед зданием банка, пройдут игры и занимательные конкурсы для детей.

Кроме этого, самых любознательных участников программы ждет экспозиция «250 лет российским бумажным деньгам».

Чтобы попасть на квест, необходимо записаться по телефону (4922) 37-51-02. Отделение сможет принять 400 человек в четыре потока в 10.00, 12.00, 14.00, 16.00 по 100 человек в каждом. Дети до 14 лет должны быть вместе с сопровождающим взрослым. Все мероприятия бесплатные. Успейте записаться!

А пока владимирцы могут интересно провести грядущий вечер. Ранее «Призыв» писал, что танцоры из Австралии спляшут на Владимирской земле. Танцевальная группа «Озкот» поздравит владимирцев с 60-летием со дня основания Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

Ольга Ефремова

Фото пресс-службы Владимирского отделения Центробанка