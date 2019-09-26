Крымчане согреют владимирцев своими комедиями

В культурной жизни Владимира — большое событие. С 25 по 30 сентября в областном центре пройдут гастроли Крымского академического русского драматического театра им. М. Горького (КАРДТ). Старейший театр юга России, отмечающий в следующем году свое 200-летие, привез гастрольную труппу в составе 43 человек и 7 своих лучших спектаклей. Большинство из них комедии, и это неспроста.

— Мы решили вас повеселить, тем более у вас погода стала не очень, — отшутился на пресс-конференции художественный руководитель КАРДТ, заслуженный деятель искусств России и Крыма Владимир Магар. – Жалуетесь, что холодно. Хотим согреть вас своими комедиями. Ведь все любят комедии, что бы там ни говорили. Но и коммерческие цели преследуем, конечно. Министерство культуры оплачивает проезд актеров и провоз декораций. Проживание труппы ложится на плечи самого театра. Поэтому деньги какие-то надо заработать, чтобы отбить эти траты.

Владимир Владимирович известен владимирским театралам по оригинальному мюзиклу «Эмма и адмирал», поставленному в нашем драмтеатре.

Они единодушны с худруком крымского театра в отношении комедий и уже раскупили почти все билеты. Ведь спектакли-то отборные, с прекрасным актерским составом. Открылись гастроли крымского театра постановкой самого Магара– трагикомедией «Дракон» по пьесе Евгения Шварца.

— Это премьерный спектакль… Совсем свежий… — начал свой рассказ о привезенных работах Владимир Владимирович. — Дальше «Женитьба Белугина» по Островскому – будет 100-й спектакль, 11 лет идет. Это, считай, жемчужина нашего театра. Постановщик комедии «Чао» Соважона – режиссер театра, народный артист Украины Виктор Навроцкий. Он сам там и играет. Увидеть нашу звезду, ведущую актрису театра Елену Сорокину и послушать, как она поет, можно в «Сезоне любви» Дьярфаша.

Если помните, был в московском Театре сатиры спектакль «Проснись и пой», который поставил Марк Захаров. Там Пельтцер играла, Менглет… Но там все действие происходило в Венгрии, потому что в советское время начальников было не принято критиковать. А мы перенесли действие в наши реалии. Тоже музыкальный спектакль, как и в Театре сатиры, но музыка совсем другая, не Гладкова. «Рок-н-ролл на закате» Хейфеца поставил также Виктор Навроцкий. Там играет прекрасная пара наших актеров старшего поколения – это Владимир Крючков и Инна Аносова. Он шел у нас на камерной сцене, но я перенес его на большую сцену, чтобы больше людей смогло увидеть этот блестящий дуэт! «Скамейка» Гельмана – это старая советская пьеса, в которой в свое время на сцене МХАТа играли Татьяна Доронина и Олег Табаков. На малой сцене мы показываем этот спектакль.

Владимир Магар не смог рассказать о еще одном спектакле – «Вечная любовь, или Ночлег дикобразов» в постановке Юрия Хаджинова, сославшись на большой репертуар КАРДТ, с которым он еще не успел познакомиться.

— Вы знаете, сколько у нас сцен?! Шесть! – воскликнул Магар. — Причем спектакли могут идти на них одновременно, абсолютно друг другу не мешая.

На помощь своему худруку пришли приглашенные на пресс-конференцию актеры театра – заслуженная артистка АР Крым Елена Сорокина и Дмитрий Кундрюцкий. Они заняты в спектакле «Вечная любовь, или Ночлег дикобразов» и рассказали, что это пьеса для двоих, которая будет показана на Малой сцене. Им предстоит нелегкая задача, потому что в постановке много переодеваний.

И Елена, и Дмитрий – воспитанники актерских курсов, которые открыты на базе театра. Это кузница кадров не только для КАРДТ. Большинство актеров других крымских театров – выпускники этого учебного заведения. Впрочем, во Владимире существует такая же практика. Около 50% артистов нашего театра закончили местные актерские курсы, которые открыты, правда, на базе культурно-просветительного колледжа. Ведь мы у нас не такое огромное здание, как КАРДТ. Его площадь – 30550 кв. м, это целый театральный комплекс, который может приютить не только учебные курсы, но и симферопольский театр кукол, здание которого находится сейчас на реконструкции.

Директор КАРДТ Андрей Антонович признался, что с присоединением Крыма к России в жизни театра много изменилось.

— К культуре стали относиться совсем по-другому. Выделяются деньги на различные проекты. Была ситуация, когда театр был закрыт по противопожарной безопасности. Моментально были выделены средства, необходимые для возобновления работы театра, и проведены нужные работы. Все наши пожелания, наши «хотелки» процентов на 70-80 выполняются. Отношение к культуре очень изменилось, к театру в том числе. Мы стали востребованы, чувствуется, что мы нужны, без нас никуда.

После 2014 года крымский театр побывал уже с гастролями в Нижнем Новгороде, Москве, Сочи, Краснодаре, Ярославле.

А теперь КАРДТ прибыл и в наш город! Такое масштабное театральное передвижение стало возможным благодаря программе «Большие гастроли» Федерального центра поддержки гастрольной деятельности, учрежденного Министерством культуры Российской Федерации.

— Я надеюсь, что вернется то доброе время, когда мы могли на месяц приезжать работать в другой город, — рассуждал ведущий режиссер КАРДТ и народный артист Украины Виктор Навроцкий. – То, что сейчас возрождаются такие обменные гастроли, — это очень позитивно! Всегда театры должны двигаться, должны обмениваться. Например, в Симферополе зритель настолько привык, что иногда они перебирают, как говорят, харчами. Приходят на спектакль – это им не нравится, то не нравится. Вот приехал к нам ваш владимирский театр, они посмотрят, потом будут оценивать, сравнивать. А вы посмотрите на нас, вам что-то не понравится, и своих артистов больше будете любить. Надеюсь, что и дальше будут у нас такие обмены театрами.

Напомним, что в это же самое время Владимирский академический театр драмы отправился в Республику Крым в г. Симферополь на обменные гастроли со своими спектаклями: «Андрей Боголюбский», «Гамлет», «Леди Макбет Мценского уезда», «Молодая гвардия», «Моя профессия — синьор из общества», «Дайте руку! Вот грудная клетка», «Сны Гамлета», «Руки, которые не нужны», «Тайна старого дома», «Новый год forever» и «Неуловимый Фунтик». По последним данным, выступления наших артистов производят на крымчан неизгладимое впечатление.

Татьяна Лысова

Фото Владимирского театра драмы и Крымского драматического театра