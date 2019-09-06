Крупный пожар произошёл в Сновицах

Дом площадью 170 квадратных метров сгорел в селе Сновицы Суздальского района. Пожар случился сегодня рано утром. Сообщение о возгорании поступило на пульт спасателей в 5.09. На место незамедлительно выехали пожарные подразделения.

К счастью, жертв удалось избежать.

— Пожарные сработали оперативно. В 5.30 было ликвидировано открытое горение. На месте работали 28 человек и 10 единиц техники. На помощь пришла также добровольная пожарная команда из Новоалександрово, — уточнили «Призыву» в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области.

Выгорели кровля и внутренняя отделка дома, уничтожено имущество. Со слов очевидцев случившегося, молниеносному распространению огня способствовал ветер. Причина пожара устанавливается.

Ранее «Призыв» сообщал о пожаре в частном доме села Богослово. Оно находится по соседству со Сновицами. В огне погибли 37-летняя женщина и ее 5-летний сын.

Ольга Ефремова

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области