Крупные города получат больше денег на ремонт дорог

Деньги на ремонт дорог будут выделять по справедливости. Больше средств получат те, у кого больше дорог. Депутаты Законодательного Собрания Владимирской области на профильном комитете решили изменить порядок распределения субсидий для муниципалитетов на дорожную кампанию. Если изменения утвердят, у Владимира появится шанс получить сумму, соответствующую расходам на ремонт дорог. В этом году областной центр получил из региона всего 6,3 миллиона рублей. Этой суммы едва хватит на обновление асфальта небольшого участка магистрали.

— Мы считаем, что должно быть более справедливое распределение акцизов на нефтепродукты. Объем отчислений в муниципалитеты остается тот же — 10% от общей суммы. Просто внутри между муниципалитетами перераспределяется теперь по-другому, — пояснил председатель комитета по бюджетной и налоговой политике Михаил Максюков.

В этом году в дорожный фонд должно поступить 3,2 миллиарда рублей с акцизов на нефтепродукты. Прирост по сравнению с 2018 годом — 12,8%. 10% этой суммы распределяется между городами и районами. Раньше в основу расчетов брали протяженность дорог, неважно, каких, с твердым или щебеночным покрытием. С 2020-ого года будут считать стоимость ремонта и содержание 1 км дорог, будет учитываться интенсивность движения.

Для крупных городов области суммы субсидий на ремонт дорог должны вырасти.

Депутаты Заксобрания решили после принятия поправок в первом чтении направить документ на обсуждения в муниципальные образования. Вдруг кто-то из местных властей не согласен с таким решением. Все доводы готовы услышать на втором чтении законопроекта.

Как «Призыв» сообщал ранее, Владимир в этом году получил 200 миллионов рублей на ремонт дорог из федерального бюджета. За счет этого и удалось обновить 18 участков магистралей.

Анна Тумановская

Фото «Призыв»