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Крупные города получат больше денег на ремонт дорог

Порядок распределения субсидий хотят изменить

Деньги на ремонт дорог будут выделять по справедливости. Больше средств получат те, у кого больше дорог. Депутаты Законодательного Собрания Владимирской области на профильном комитете решили изменить порядок распределения субсидий для муниципалитетов на дорожную кампанию. Если изменения утвердят, у Владимира появится шанс получить сумму, соответствующую расходам на ремонт дорог. В этом году областной центр получил из региона всего 6,3 миллиона рублей. Этой суммы едва хватит на обновление асфальта небольшого участка магистрали.

Мы считаем, что должно быть более справедливое распределение акцизов на нефтепродукты. Объем отчислений в муниципалитеты остается тот же — 10% от общей суммы. Просто внутри между муниципалитетами перераспределяется теперь по-другому, — пояснил председатель комитета по бюджетной и налоговой политике Михаил Максюков.

В этом году в дорожный фонд должно поступить 3,2 миллиарда рублей с акцизов на нефтепродукты. Прирост по сравнению с 2018 годом — 12,8%. 10% этой суммы распределяется между городами и районами. Раньше в основу расчетов брали протяженность дорог, неважно, каких, с твердым или щебеночным покрытием. С 2020-ого года будут считать стоимость ремонта и содержание 1 км дорог, будет учитываться интенсивность движения.

 Для крупных городов области суммы субсидий на ремонт дорог должны вырасти.

Депутаты Заксобрания решили после принятия поправок в первом чтении направить документ на обсуждения в муниципальные образования. Вдруг кто-то из местных властей не согласен с таким решением. Все доводы готовы услышать на втором чтении законопроекта.

Как «Призыв» сообщал ранее, Владимир в этом году получил 200 миллионов рублей на ремонт дорог из федерального бюджета. За счет этого и удалось обновить 18 участков магистралей.

Анна Тумановская

Фото «Призыв»

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