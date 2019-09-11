Краснокнижные деревья высадят во владимирском дендрарии

Владимирцев приглашают принять участие в посадке леса. Экологическая акция состоится в грядущую субботу, 14 сентября, в дендрарии парка «Дружба». На особо охраняемой природной территории высадят несколько десятков саженцев, в том числе – краснокнижных растений. Начало акции в 10 часов.

Всероссийская акция «Живи, лес!» стартовала по всей Владимирской области. В течение сентября-октября состоятся мероприятия по посадке леса, очистке его от мусора, сбор лесосеменного сырья, а также просветительские мероприятия.

Первыми к акции присоединились сотрудники Собинского лесничества. Совместно с волонтерами и учащимися они провели уборку мусора на лесных землях рядом с озером Беловодье и водоемом у асфальтового завода. На площади более 1 га было собрано 4 кубометра мусора.

Стать участниками акции «Живи, лес!» могут все желающие.

Информацию о точном месте и дате проведения экологических акций можно получить в своих лесничествах по месту жительства, а также на сайте департамента лесного хозяйства.

Ранее «Призыв» сообщал, что в регионе в ходе весенних лесовосстановительных мероприятий было высажено 270 тысяч сеянцев хвойных деревьев.

Ольга Ефремова

Фото: ck.oblast.online