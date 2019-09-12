Козий парк мог превратиться в Парк счастливых

Эту зелёную территорию в районе владимирских Черёмушек хотели назвать Парком счастливых. В 1964 году на огромный пустырь вышли комсомольцы-активисты, молодые семьи и просто энтузиасты с горящими глазами и саженцами в руках. Вряд ли кто-то из них сомневался, что в сени этих деревьев — берёз, клёнов, ясеней – будут прогуливаться самые счастливые жители самой счастливой страны. Но парк упорно не хотел расставаться с именем пустыря, где когда-то пасли коз жители соседней Марьинки. И память об этом закрепилась на десятилетия. Об истории и сегодняшнем дне Козьего парка расскажет народный экскурсовод Полина Артюх.

00.28 – откуда парк получил своё «народное» название;

00.51 – как власти хотели благоустроить нынешнюю территорию парка;

01.20 – почему от прежнего парка осталась всего половина;

01.43 – кто и почему сажал деревья в Козьем парке;

02.10 – о судьбе редких дальневосточных клёнов;

02.55 – как на самом деле называется Козий парк;

03.10 – что писала газета «Призыв» о событиях 55-летней давности;

04.25 – об участии студентов в жизни парка.

Беседовал Олег Беспалов

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