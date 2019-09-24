Коммунальщики отправили владелицу поврежденного автомобиля в полицию

Владелице автомобиля, который два дня поливали горячей водой, представители «Т Плюс» официально пообещали найти и наказать виновных должностных лиц. Ответ на запрос от компании «Призыв» получил сегодня. Коммунальщики настаивают: температура теплоносителя из места соединения шлангов не превышала 50°С, а значит, и повредить бампер иномарки вода якобы не могла.

— Давление воды в месте соединения шлангов составляет 0,3 кгс/см². Например, помывка автомобилей на автомойке проходит при аналогичных параметрах, — подчеркивается в ответе компании.

В «Т Плюс» считают, что горячая вода не может повредить автомобилю.

На будущее в аналогичных ситуациях «Т Плюс» советует вызывать полицию, чтобы затем предъявить претензии и возместить причиненный имуществу ущерб. Такой же совет дает и автоюрист.

— Обычно суммы ущерба в таких случаях незначительны. И дело до суда, как правило, не доходит, — пояснил «Призыву» автоюрист Юрий Шутов. – Если женщина считает, что её машине был причинён значительный ущерб из-за термического воздействия, ей нужно в первую очередь обратиться в полицию, оставить там жалобу о факте повреждения имущества. Одновременно с этим найти эксперта-оценщика и предъявить претензию данной организации.

Как ранее сообщал «Призыв», утечка теплоносителя произошла 21 сентября на проспекте Строителей во Владимире. Горячая вода начала бить по припаркованному рядом автомобилю. В результате, утверждает владелица иномарки, деформировался бампер. Женщина написала претензию.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»