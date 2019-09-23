Коммунальщики два дня поливали иномарку кипятком

Отопительный сезон для владелицы «Mazda» из Владимира начался горячо. Автомобиль пострадал из-за коммунального коллапса на парковке. Почти два дня по иномарке били «горячие ключи» из шлангов «ВКС». ЧП произошло на проспекте Строителей рядом с офисным зданием. У «Mazda» деформировался бампер.

— Машина у меня была всегда на виду. Здесь начали проводить коммунальные работы – качать воды из одного колодца в другой. Раскидали дырявые шланги по всей территории. Всё залили кипятком. Эту картину я увидела через окно. Стала кричать рабочим, чтобы сделали напор тише, чтобы не лило на машину. Они руками разводят. Как они работают с таким оборудованием? — возмущается Анна Рыбина. – Теперь пластмассовая часть бампера оказалась вдавлена. Сегодня я подошла к начальнику участку, а он мне – пишите претензию в главный офис, нам всё равно.

Владелица пострадавшего авто так и сделала – отправила письменную жалобу в «ВКС». Сейчас в пресс-службе «Владимирских коммунальных систем» готовят ответ «Призыву» на данную претензию, который мы дадим в ближайшее время.

Если бы из кипятка ошпарило не машину, а водителя, ущерб был бы более наглядный и существенный, говорят специалисты. В любом случае нужно сразу вызывать полицию, чтобы зафиксировать произошедшее.

Владелица автомобиля написала жалобу в «ВКС».

Ситуацию с повреждением машины из-за горячего «фонтана» прокомментировал владимирский автоюрист.

— Обычно суммы ущерба в таких случаях незначительны. И дело до суда, как правило, не доходит, — рассказал «Призыву» автоюрист Юрий Шутов. – Если женщина считает, что её машине был причинён значительный ущерб из-за термического воздействия, ей нужно в первую очередь обратиться в полицию, оставить там жалобу о факте повреждения имущества. Одновременно с этим найти эксперта-оценщика и предъявить претензию данной организации. Возможно, здесь пойдут женщине навстречу.

На данный момент, по словам владелицы авто, работы в этом месте уже не ведутся, шланги все убраны. Женщина также ждёт пояснений от руководства «ВКС» после случившегося коммунального коллапса.

Ранее «Призыв» сообщал, что программа реконструкции городских теплосетей реализуется с отставанием.

Татьяна Данилова

Видео и фото Анны Рыбиной