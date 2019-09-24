Комедийный сериал ТНТ4 «Батя» назвали самым перспективным проектом на фестивале «ПИЛОТ»

22 сентября 2019 в Иваново завершился фестиваль «ПИЛОТ» — смотр первых эпизодов сериалов, которые зрители увидят в новом сезоне на главных телеканалах страны.

Самым перспективным проектом сезона по мнению профессионального сообщества стал комедийный сериал «Батя» (16+) с Владимиром Вдовиченковым в роли сурового бати из 90-х.

Сериал для ТНТ4 снимает Good Story Media. По сюжету молодой отец (резидент шоу Stand Up Стас Старовойтов) везёт двух детей и жену (Надежда Михалкова) на юбилей к своему отцу (Вдовиченков), а по пути рассказывает им истории, как суровый батя воспитывал его в 90-е. Кстати, для Старовойтова это дебют в кино и логичное развитие его амплуа «семейного комика».

ТНТ4 позиционирует «Батю» как первый шортком для мессенджеров. Каждая серия длится по 1-2 минуты, сериями можно обмениваться с друзьями в соцсетях и сразу же обсуждать. По задумке создателей, короткие эпизоды сложатся в 4-серийный ситком, а ситком – в полнометражный фильм.

«Пилот» — фестиваль пилотных серий новых телесериалов, а также профессиональная площадка для общения создателей сериалов и лидеров индустрии распространения контента. Президент фестиваля – Валерий Тодоровский. В попечительский совет входят крупные представители медиа-индустрии, в их числе – продюсеры Фёдор Бондарчук, Александр Акопов, Александр Цекало, Сергей Сельянов и другие.