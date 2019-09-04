Койко-места в патологии для беременных сокращают

Отделение патологии беременности областной клинической больницы ждет серьезная реорганизация. По информации «Призыва», полученной из собственных источников, койко-места планируют сократить, причем кардинально — как минимум, в два раза. Будущие мамы бьют тревогу. Женщины, которым в медучреждении помогают сохранить долгожданную беременность, готовы выйти на защиту коллектива.

Людмила Зборщевская, пациентка отделения:

Мы слышали, что хотят закрыть отделение.

Не знаем, по какому поводу. Но хотим сказать, что отделение функционирует, медперсонал работает хорошо. Все нас устраивает.

Здесь лежу второй раз уже, претензий нет.

Приехала издалека, три часа сюда ехала. С оптимизацией нашей медицины нам негде уже лечиться.

Ежегодно отделение патологии областной клинической больницы принимает больше тысячи женщин, у которых исписана вся медицинская карта. Сюда доставляют беременных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, пищеварения, крови, почек, центральной нервной системы и эндокринной патологией; гестозами и фетоплацентарной недостаточностью. Многие попадают в ОКБ на «скорой помощи» и проводят в стенах учреждения не один месяц. Отделение занимается проблемами невынашивания беременности. Именно здесь ведут беременность после ЭКО.

По нашей информации, разговоры о том, что отделение нуждается в переформатировании, начались после визита в ОКБ высокого начальника из Москвы. Областную больницу посетил представить Министерства здравоохранения. Что ему не понравилось, неизвестно. Но будущие мамы слышали, как он разговаривал на повышенных тонах.

Наталья Плешакова, пациентка отделения:

Приезжал из Москвы заместитель министра здравоохранения.

В это время я лежала, все было слышно.

Он в коридоре очень громко говорил, возмущался, что беременные здесь не должны лежать.

Что все должно быть по месту в консультациях.

Мы лежим здесь просто так и лечить нас не надо.

Мы должны ходить на работу.

А у каждой анамнез отягощенный.

Что нам делать? Мы лежим, сохраняем свои долгожданные беременности.

На данный момент отделение патологии ОКБ одновременно может принять около ста женщин. И свободных мест в палатах обычно нет. Многие женщины с тяжелым диагнозом приезжают за вторым, третьим и даже четвертым ребенком. И где они будут сохранять беременность, если слухи о сокращении отделения подтвердятся, большой вопрос.

Койко-места могут сократить в два раза и более.

Что самое интересное, заведующая отделением была поставлена в известность о необходимости сокращать койко-места, что называется, постфактум. На момент принятия судьбоносного для многих женщин решения она, по нашей информации, была в отпуске и не имела возможности отстоять право женщин на ведение сложной беременности в стенах ОКБ.

При этом пока никаких официальных комментариев по поводу происходящего нет. Сказать, что ситуация выглядит так безнадежно, как говорят пациентки отделения патологии, мы не можем. Более того, нам удалось связаться с бывшим главным врачом родильного дома № 2, которая теперь работает в областной клинической больнице. Ирина Кирюхина сказала, что к ней уже обращались будущие мамы.

— Там не будет сокращений. Это реконструкция, которая приведет к уплотнению. Это очень важное отделение, которое работает с 1975 года. И все понимают его значимость, — говорит Ирина Кирюхина.

Чтобы прояснить ситуацию, мы отправили официальный запрос в пресс-службу администрации Владимирской области. Комитет переадресовал его в департамент здравоохранения. Оттуда обещали прислать развернутый комментарий. «Призыв» будет следить за развитием событий.

Ранее «Призыв» сообщал, что двум врачам Владимирской области за многолетнюю и добросовестную работу присвоено почётное звание «Заслуженный врач Российской Федерации». Указ о награждении подписал глава государства Владимир Путин. Заслуженным врачом стала заведующая отделением новорожденных роддома № 2 Владимира, неонатолог Галина Кириллова.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»